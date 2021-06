PAN exigen peritaje independiente para colapso de Línea 12 del Metro

Ciudad de México. Para los senadores del PAN es indispensable llegar al fondo de las investigaciones de la tragedia de la Línea 12 del Metro ocurrida el pasado 3 de mayo, y eso aseguran, sólo será posible si las investigaciones se hacen acompañar de una comisión legislativa plural que revise los trabajos que al respecto se lleven a cabo.

El coordinador de los senadores panistas, Julen Rementería recordó que este planteamiento se he hacho ya en diversas ocasiones, pero es necesario insistir en ello para llegar a la verdad sin distorsiones de ningún tipo sobre lo sucedido.

“Hay que llegar al fondo y estamos planteando con la participación de algunos senadores, específicamente de Xóchitl Gálvez, para poder llevar a cabo una investigación en la que pudiéramos acompañar en la presentación de lo que se dice son los resultados y encontrar a los verdaderos responsables, de lo que está pasando y cuáles fueron las razones o las omisiones, que dieron pues al traste con la línea 12 y por supuesto cobraron 26 víctimas y bueno decenas de heridos que todavía están pues velando por el bienestar y por su vida”.

El senador Rementería pidió frenar la frivolidad en torno a las investigaciones y lo sucedido con la tragedia de la noche del 3 de mayo, y que en lugar de estar debatiendo el nivel de afectación a los funcionarios involucrados se pongan a trabajar y atiendan de manera puntual a los afectados.

“Hay muchas cosas que aclarar y desde luego me parece a mí que el señalar de frente y a otros ha sido costumbre, pero se tienen que ocupar de resolver los problemas”.

Legisladores del PAN piden un tercer peritaje sobre Línea 12

Por su parte Xóchitl Gálvez insistió en que se requiere un tercer peritaje y que ahora no se quiera responsabilizar únicamente a las empresas que participaron en la obra.

“Parece lamentable, vamos a seguir insistiendo que se requiere un tercer peritaje; ese peritaje que se presentó es incompleto es dudoso, no se habla de vibraciones, se trata de culpar aparentemente a los soldadores de los pernos, no lo vamos a aceptar, ya que hay muchísima información pública que hemos empezado a tener acceso ingenieros, ingenieras de muchas disciplinas, por cierto donde sentimos que el dictamen está tendencioso y por lo tanto creo que las víctimas tienen derecho a pedir que se haga un tercer peritaje por parte de una empresa independiente, a la que no le pague la jefa de Gobierno, porque pues el que paga manda; entonces a nosotros no, nos tiene satisfechos”.

En su momento la senadora, Kenia López Rabadán dijo que es poco confiable que la investigación sea realizada por los señalados como posibles responsables.



“Que efectivamente haya un tercer peritaje y que por supuesto no sean los culpables los que hagan la investigación, eso es absolutamente ridículo. Hemos dicho aquí, en la Comisión Permanente, que debía haber una investigación objetiva y técnica y seguiremos impulsando esa propuesta, una investigación objetiva, no de políticos, sino de técnicos. Lo requiere México, lo requiere la Ciudad de México y sobre todo lo requieren las víctimas de esta tragedia”.