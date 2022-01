PAN pide a Morena sumarse al rechazo a designación de Pedro Salmerón  

El coordinador de los senadores del PAN, Julen Rementería se sumó a las voces que exigen una investigación a fondo de las denuncias en contra del historiador, Pedro Salmeron quien ha sido propuesto para ocupar la embajada de México en Panamá. El legislador dijo que la ciudadanía demanda conocer la verdad y que se aplique la ley. Señaló que el país no puede avanzar si no se respeta el Estado de derecho. También pidió que no se permita la impunidad en éste y en ningún caso. Recordó que no sólo ha habido señalamientos en contra de Salmerón por parte de la oposición sino incluso de miembros de Morena.

Lo que vemos es una total protección, un manto que le propone impunidad a una persona que ha sido señalada no sólo por la oposición, incluso ha sido señalado por actores que claramente se identifican con este movimiento denominado la Cuatro T, de Morena, y en donde es señalado por actos que por lo menos, por lo menos ameritarían una investigación seria, profunda, para deslindar responsabilidades

Julen Rementería consideró que debe frenarse el nombramiento por bien del país y su reputación a nivel internacional. Pidió que los senadores de Morena se sumen al rechazo a Salmerón ya que la oposición sola no podrá detener el nombramiento pues se requiere de una ratificación por mayoría simple.