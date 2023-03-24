Propone PAN paquete de seguridad y se confrontan diputados

Diputados del PAN presentaron un paquete de reformas a varias leyes en materia de seguridad y llovieron reproches de Morena y sus aliados en San Lázaro al revivir el caso de García Luna.

Con una mega manta desplegada en el salón de sesiones la bancada del PAN anunció que la iniciativa busca un nuevo modelo de seguridad por un México en paz.

Los cartelones y mantas encendieron los ánimos en Morena y vino el reclamo en voz del diputado Joaquín Zebadúa Alva, “espero que en las propuestas de reforma venga incluido que ningún narco puede ser secretario de Seguridad Pública como lo fue Genaro García Luna durante el gobierno de Felipe Calderón”.

Y así reviró el panista Gerardo Peña Flores, “sus deseos serán incluidos en la reforma, no solamente secretarios están incluidos, sino también presidente, también gobernadores y también alcaldes que pactan con la delincuencia… Los abrazos son para la familia, los abrazos son para los amigos y las acciones firmes son contra los que lastiman a México”.

Estamos convencidos que efectivamente atender las causas que dan origen a las violencias sí son fundamentales, pero para que estas den o muestren su eficacia se requiere generaciones, que pase tiempo y mientras eso sucede, no podemos tener un narcoestado.



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¿Qué plantea la iniciativa del PAN en materia de seguridad?

La propuesta del PAN plantea reformas a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de prevención social de la violencia y la delincuencia, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Entre otras cosas, propone considerar como delincuencia organizada los delitos de homicidio doloso, derecho de piso, desaparición de personas y ciberdelitos, a fin de que sean investigados y sancionados por autoridades federales.

Además, propone inversión en equipamiento, infraestructura e inteligencia y la creación de un cuerpo policiaco de élite, con facultades especiales de investigación, monitoreo y rendición de cuentas. Además de universidades de seguridad y justicia en cada entidad federativa, para capacitar a policías y otorgar mejores sueldos, seguros de vida, gastos médicos y becas para sus hijos de los uniformados.

“Y severos castigos a políticos que pactan en aras de ganar elecciones con los criminales y que entregan lo más sagrado, entregan las llaves de sus territorios, con tal de ganar elecciones a costa de la seguridad y la libertad de todos nosotros y de todos los mexicanos”, detalló el diputado del PAN, Gerardo Peña Flores.

Se confrontan diputados del PAN y Morena

Y otro reproche salió de la bancada de Morena.

“Me parece el colmo del cinismo, que venga la bancada del PAN acá a subirse con unos cartelitos y unas lonas, después de que representan lo peor que le ha pasado a México al tener gobernadores, alcaldes, un presidente de la República y un secretario de Seguridad Pública señalados de colusión directa con el narcotráfico”, acusó Joaquín Zebadúa Alva.

El tema de García fue el sello con el que diputados de Morena, PT y Partido Verde cerraron sus discursos de presentación de iniciativas.

“García Luna, narcotraficante…Calderón sí sabía y Margara también lo sabía”, acusó desde tribuna la legisladora del PVEM, Ciria Salomón Durán.

Y desde su curul del PAN Margarita Zavala, corrigió “Me llamo Margarita Zavala, aunque le cueste trabajo”.

Vergüenza les debería de dar hablar de violencia, de seguridad, quitaron el FORTASEG, desmantelaron las policías y le dan toda la carga al Ejército.



Van más de 140 mil muertos y esos sí son los muertos de López Obrador.



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Pero la exprimera dama fue más allá “vergüenza les debería dar hablar de violencia, de seguridad a ustedes. Quitaron el Fortamun, quitaron el Fortaseg, desmantelaron las policías y le dan toda la carga a un Ejército. No lo merece, este país no lo merece. Esos 140 mil muertos, esos más de 140 mil sí son, sí son los muertos de López Obrador”.

Y así replicó la morenista Julieta Ramírez Padilla “Si ella se llama Margara, entonces si es alusión personal...Y si es narcotraficante, pues también”.

La iniciativa en materia de seguridad propuesta por el PAN se turnó a las comisiones de Justicia, Seguridad Ciudadana y de Gobernación de la Cámara de Diputados.

