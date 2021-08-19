Ofertan en internet pañuelo que usó Messi en su salida del Barcelona

El futbolista Lionel Messi llamó la atención recientemente por su salida del FC Barcelona, pero ahora el que está en el centro de los reflectores es el pañuelo que usó durante la conferencia de prensa por su despedida.

El pañuelo desechable se lo dio su esposa Antonella Roccuzzo para que lo usara previo a tomar la palabra en la conferencia de prensa sobre su salida del Barcelona.

#Enexclusiva Ponen a la venta pañuelo usado por Messi. Impresionante, en 1MUSD pic.twitter.com/sIcUT9OLts — cirigol (@cirigol) August 18, 2021

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Lionel Messi tiró el pañuelo a la basura sin imaginar que alguien buscaría lucrar con él y pedir un millón de dólares.

A través del portal de ventas de Mercado Libre se puso a la venta el pañuelo que usó Messi para secarse la nariz y las lágrimas por su salida del Barcelona, donde estuvo por más de una década.

Vendedor aseguran que pañuelo de Messi es auténtico

El vendedor del pañuelo desechable aseguró que es el que tiró Messi cuando terminó la conferencia sobre su despedida y por ello lo puso en venta a través de internet, ya que vio una oportunidad de “clonar” al futbolista.

Sin embargo, a pesar de la cuantiosa cantidad que piden por el pañuelo, la plataforma retiró la oferta de su página web.

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Expertos vaticinaron que, tras la salida de Messi del Barcelona, muchos artículos relacionados con “La Pulga” aumentarían de valor, pero nadie adivinó que entre ellos estaría un pañuelo desechable.

Luego de que el Barcelona hizo oficial la salida de Messi, las búsquedas en portales de venta de artículos aumentaron y alcanzaron su pico cuando el astro argentino se presentó con el PSG, su nuevo equipo.

El furor sobre la venta de su pañuelo fue tal que otros vendedores ofrecen réplicas del que usó Messi en la conferencia para sacar provecho de la imagen del futbolista.

La réplica es un trozo de papel higiénico dentro de un blister de plástico y de fondo aparece Messi secándose la nariz.

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