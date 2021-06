Paola Espinosa culpa a Ana Guevara por quedar fuera de Tokyo 2020

Paola Espinosa, doble medallista olímpica, dio su testimonio este martes tras quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, afirmando que se trató de un castigo por parte de Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La clavadista dijo en conferencia virtual que todo comenzó cuando se negó a subir a sus redes una carta de apoyo a las autoridades deportivas mexicanas. El texto en cuestión era una carta pre-escrita que solicitaba la no desaparición del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar), fideicomiso señalado de incentivar la corrupción.

Paola Espinosa explicó que no publicó el texto porque consideraba que ese era un tema que le correspondía arreglar a la Conade.

“En realidad es algo que a mí no me consta y que no podía apoyar, creo que ese fue el principal enojo”, reveló a través de sus redes sociales.

Ana Guevara no respetó plaza olímpica de Paola Espinosa

Paola Espinosa añadió que el año pasado tuvo una charla con Ana Guevara en la que se habló sobre la plaza olímpica que ganó para México en trampolín de tres metros, junto a su compañera Melany Hernández.

“Fui a buscar a Ana Gabriela Guevara y le dije: ‘hablando de frente me dijiste que esa plaza era mía, quiero saber por qué no se ha hecho oficial’. Y ella me dijo: ‘es tuya, claro que es tuya y la vamos a defender, pero la Federación (de Natación) tiene que avalar esa plaza’”, explicó la clavadista de 34 años de edad que no irá a Tokyo 2020.

Paola Espinosa, doble medallista olímpica también expresó que otro hecho que pudo haber hecho enojar a Ana Guevara fue que acudió a hablar con el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, para preguntarle sobre la situación de la plaza conseguida en el Mundial de Clavados de Gwangju 2019.

“Luz María Chávez, una colaboradora de la Conade, me dijo: '¿Sabes? Cometiste un error al ir al Comité Olímpico, eso no le gustó para nada a la directora, nada. Entonces, pues eso es un error tuyo”, denunció Paola Espinosa.

De acuerdo con la Federación Mexicana de Natación (FMN), Paola Espinosa y Melany Hernández no irán a Tokyo 2020 porque quedaron en el último lugar del Control Técnico que la organización realizó del 11 al 14 de junio a fin de evaluar las condiciones físicas y deportivas de los atletas, donde la dupla fue descartada.

De haber concretado el pase, estos hubieran sido los quintos Juegos Olímpicos de Paola Espinosa. En Beijing 2008 consiguió el bronce en plataforma de 10 metros, junto a Tatiana Ortiz, y en Londres 2012 obtuvo la plata en la misma especialidad, pero haciendo dupla con Alejandra Orozco.

