“Estaba como si nada": Papá de la ciclista atropellada describe audiencia y exige justicia

Hace casi un mes, la vida de don Gregorio y su familia cambió para siempre. Un tráiler atropelló a su hija Jessica, una joven ciclista de 27 años que se dirigía a su trabajo y circulaba por el Circuito Interior Melchor Ocampo, en la Ciudad de México (CDMX), donde fue arrollada por el tractocamión.

Luego de que el video fuera difundido a través de redes sociales, el caso llenó de indignación a los ciudadanos mexicanos, en especial a los familiares y amigos cercanos de Jessica Zúñiga, quienes comenzaron a protestar por la captura del chófer, quien a pesar de haber sido aprehendido ese mismo día, fue liberado y se mantuvo así hasta la madrugada del 7 de noviembre, cuando fue detenido y puesto en prisión preventiva.

A 28 días del suceso, Gregorio Núñez visitó el estudio de Hechos AM para relatar cómo ha pasado estos momentos, pero sobre todo para exigir justicia por su hija y pedir a las autoridades una mayor concientización para los derechos de los ciclistas, pues puso como símbolo la bicicleta blanca que es colocada ante este tipo de tragedias.

“Han sido momentos muy difíciles para toda mi familia, en el trabajo he tenido que faltar. No terminamos de entender por qué a ella, por qué le pasó y que ya no está con nosotros. Esperamos que realmente nos hagan justicia”, explicó el padre de Jessica este 14 de noviembre.

Familia de la ciclista busca una sentencia por homicidio doloso del chofer del tráiler

En busca de una sentencia condenatoria, el equipo de abogados de la familia de Jessica Zúñiga busca que el delito sea reclasificado y pase de homicidio culposo, a homicidio doloso.

“Mediante estas pruebas se debe determinar que él siempre la tuvo a la vista, que siempre la vio”, explica Gregorio, respecto a la manera en que el chofer del tráiler atropelló a su hija sobre las calles de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la CDMX.

CDMX: Capturan al chofer de tráiler que atropelló a una joven sobre Circuito Interior | FIA/@rbarriosfuentes

Padre de Jessica exige justicia tras presenciar la audiencia del chófer del tráiler

Posteriormente, don Gregorio no escondió que todos tienen sed de justicia en contra de Christian “N”, el chófer señalado de atropellar a propósito a Jessica Zúñiga, en especial luego de relatar brevemente la audiencia inicial, en la que no mostró ningún tipo de remordimiento a pesar de quitarle la vida a una joven ciclista.

“Que esta persona esté tras las rejas, que no le haga más daño a otras personas, porque me tocó vivir la audiencia y esta persona como si nada. Sin ningún remordimiento… Yo en su caso hubiera estado deshecho”, sentenció en su entrevista para Hechos AM.

En este momento la investigación se encuentra en la fase de recolección y análisis de pruebas para determinar si el chofer será vinculado a proceso; mientras tanto, Christian “N” permanece en prisión preventiva en la espera de definir su situación legal.