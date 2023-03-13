FOTOS: Momentos más emblemáticos del Papa Francisco en su primera década

El Papa Francisco, máximo pontífice de la Iglesia, cumplió este lunes 13 de marzo una década en el puesto, misma que ha sido marcada por distintos momentos emblemáticos que han pasado a la historia, desde su reunión con el patriarca ortodoxo ruso Cirilo hasta la expulsión de un sacerdote estadounidense, quien fue acusado de corrupción y abusos.

La plaza de San Pedro congregó a miles de creyentes el pasado domingo 12 de marzo en una misa ofrecida por el Papa Francisco, quien pidió detener la indiferencia que se vive y mejor ayudar a quienes más lo necesitan, el mensaje lo dio en el rezo de Ángelus.

Papa Francisco: ¿Cuáles son los momentos más emblemáticos del Papa Francisco?

Desde el año 2013 en el que asumió el cargo de la iglesia, el argentino Jorge Mario Bergoglio, mejor conocido como el Papa Francisco, tiene diversos momentos emblemáticos que hasta el día de hoy son reconocidos por la Iglesia y por el mundo, pues, en muchas ocasiones ha intentado romper las barreras entre países.

Papa Francisco: El legado de sus primeros 10 años de papado

Momentos emblemáticos del Papa Francisco

Papa Francisco sostuvo reunión con el patriarca ortodoxo ruso

El 5 de agosto de 2022 el Papa Francisco se reunió con Antonij de Volokolamsk, lo que significó la primera reunión del pontífice ruso con un representante del patriarca Cirilo I desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania; en la reunión, el papa solicitó que las ramas ortodoxas defiendan la paz y pidan un cese a la guerra.

Los momentos más emblemáticos del Papa Francisco en su primera década|Azteca Noticias

La plaza de San Pedro vacía durante la pandemia de Covid-19

La pandemia de Covid-19 dejó cientos de imágenes, hospitales llenos, restricciones y cuarentena; sin embargo, una de las escenas más emblemáticas se dio el 28 de marzo de 2020 cuando el Papa Francisco ofreció una misa con la plaza de San Pedro totalmente vacía, en esa ocasión pidió que todos puedan remar juntos.

Pope Francis sends a virtual hug after delivering his weekly Angelus prayer via video at the Vatican. More images of the faithful finding new ways to worship amid the coronavirus: https://t.co/bAGYmuWozA pic.twitter.com/B3YCkNGimR — Reuters Pictures (@reuterspictures) March 16, 2020

El pontífice le lavó los pies a unos reclusos

El 28 de marzo del 2013, el Papa Francisco acudió a una cárcel de menores para lavarles y besarles los pies a 12 reclusos; el hecho se dio dos semanas después de que asumió el cargo, posteriormente lo volvió a hacer en 2018.

Papa Francisco visita a Chile durante casos de abuso

La visita del papa a Chile en 2018 marcó un hito tras llegar en medio de los escándalos por ciudadanos que denunciaron abusos por parte de miembros de la Iglesia, a pesar de que en un inicio no encontró pruebas, años después los destituyó y pidió perdón por un error en su juicio de valoración.

¡Gracias Papa Francisco! Fue hace 10 años, el 13 de marzo, cuando fue elegido el el Cardenal Jorge Bergoglio como Sumo Pontífice de la Iglesia católica, hoy solo nos queda decir, ¡gracias! pic.twitter.com/ku0V23LsrX — Arquidiócesis Primada de México (@ArquidiocesisMx) March 13, 2023

Jorge Bergoglio en Ciudad Juárez, México

Su misa en Ciudad Juárez, luego de rezar frente al Río Bravo a los pies de una cruz blanca erigida en el lugar que separa México de Estados Unidos, fue un momento emblemático; en ese momento habló sobre la crisis humanitaria que se vive en la frontera.

Esta tragedia humana que representa la migración forzada (...) se puede medir en cifras, nosotros queremos medirla por nombres, por historias, por familias Papa Francisco en Ciudad Juárez

Iglesia católica refuerza lazos con el Islam

En febrero de 2019, el Papa Francisco realizó una visita histórica a Emiratos Árabes, se trató de la primera reunión con musulmanes; firmaron una declaración conjunta sobre la “fraternidad humana”.

Pope Francis and Grand Imam of al-Azhar Sheikh Ahmed al-Tayeb kiss each other after signing a document on fighting extremism in Abu Dhabi, and more top images of religion around the world this year: https://t.co/WN6I3gK6KY 📷 Tony Gentile pic.twitter.com/w1yZ0ASAqw — Reuters Pictures (@reuterspictures) December 5, 2019

Papa Francisco besa los pies de líderes en Sudán del Sur

El 12 de abril de 2019, con el fin de alentar el proceso de paz, el Papa se arrodilló y besó los pies de los líderes enfrentados en Sudán del Sur a quienes había reunido en Vaticano.

El máximo pontífice se ha caracterizado por mostrar humildad a través del lavado y beso de los pies en líderes políticos y personas en condiciones vulnerables.

El Papa Francisco saluda a Spider Man

El hombre vestido con el traje ceñido al cuerpo, rojo y azul, permaneció atento a las palabras del pontífice en el patio de San Damaso del Vaticano; la foto fue catalogada como "dos superhéroes frente a frente".

Los momentos más emblemáticos del Papa Francisco en su primera década

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El Papa Francisco presumió la playera del campeón Atlas

El Papa Francisco no oculta su amor por el futbol y en esa ocasión posó con la playera de los rojinegros del Atlas, quienes se consagraron campeones del futbol mexicano.

¡De México para el mundo! Gracias @Pontifex_es por recibir la playera del Campeón. ❤️🖤 Abrazo fuerte de parte de la familia Rojinegra. pic.twitter.com/QNoIfZSCgr — Atlas FC (@AtlasFC) April 21, 2022

Papa Francisco despide a Benedicto XVI

El Papa Francisco residió las honras fúnebres del papa emérito Benedicto XVI, quien falleció a los 95 años; en la ceremonia destacó la labor del antiguo representante máximo de la iglesia católica.