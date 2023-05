Pareja de Alicia Esmeralda Islas la estranguló en Puebla

Fue el jueves 4 de mayo cuando Alicia Esmeralda Islas Montiel salió de su trabajo en un laboratorio de análisis clínicos en la capital de Puebla, abordó un vehículo propiedad de su pareja René “N” se trasladó al domicilio de él en la colonia Volcanes en el mismo municipio.

Ahí René “N” la estranguló y privó de la vida, de acuerdo a los reportes de la Fiscalía General del Estado de Puebla. También dijeron que después René “N” envolvió el cuerpo de Alicia Esmeralda Islas con una cobija, lo subió a su vehículo y lo trasladó a la localidad de El Rosario Xochitiopan en el municipio de Zacapala en el estado de Puebla, para ocultarlo.

FIA

El 6 de mayo por la madrugada elementos de la Fiscalía General del Estado de Puebla localizó y levantó el cuerpo para después comprobar que se tratara de los restos mortales de Alicia Esmeralda Islas de 30 años. Ese mismo día el sospechoso René “N” fue puesto a disposición por el delito de cohecho ya que durante la entrevista ante las autoridades incurrió en contradicciones y ofreció dinero a los agentes estatales de investigación para evitar que realizaran su trabajo.

Ahora René “N” es señalado por los delitos de feminicidio, cohecho y delitos vinculados a la desaparición de personas por lo que ya fue vinculado a proceso y en espera de su audiencia inicial para desahogo de pruebas. La Fiscalía General de Justicia de Puebla anunció en una conferencia de prensa que:

“Se realizaron más de 40 actos de investigación entre los que destacan, inspecciones, entrevistas, recolección de cámaras de video vigilancia, recorridos de búsqueda, reconocimiento y ubicación, solicitud de datos conservados a las concesionarias de telefonía móvil, su ratificación ante autoridad de investigación federal, solicitud y ejecución de cateo en el domicilio de René “N”, aseguramiento de vehículo, levantamiento de cadáver y dictámenes en materia de criminalística y otros,” dijo Alejandro García fiscal especializado en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada de Personas en conferencia de prensa.

¿Qué le pasó a Alicia Esmeralda Islas en Puebla?

Alicia Esmeralda Islas era originaria del municipio de Guadalupe Victoria, lugar a donde fue llevado su cuerpo para darle sepultura.

En un primer interrogatorio con su pareja René, declaró no haberla visto ese día, incluso no salir con ella del trabajo. Se menciona que el hombre no pudo sostener su teoría y terminó confesando el homicidio. René, trabajaba con Alicia Esmeralda Islas en unos laboratorios ubicados por la zona de Plaza Dorada, lugar en el que las cámaras de seguridad la captaron por última vez sin vida a Alicia Esmeralda Islas.

Ese mismo jueves 4 de mayo, Alicia Esmeralda Islas, había recibido un ascenso en su trabajo, salió a las 6:41 de la tarde y horas después envió un mensaje a su familia para avisar que se quedaría trabajando toda la noche, sin embargo eso no sucedió.

En tanto, la hermana de Alicia Esmeralda le dedicó unas palabras a través de redes sociales.

“Vuela alto querida hermana. Hoy mi hermana no está, es una menos entre nosotras. Duele mucho y no voy a entrar en detalles. Gracias a todas las personas que se han tomado la molestia de mandarme mensajes bonitos.”

Con la muerte de Alicia Esmeralda Islas, sumarían 18 casos de mujeres asesinadas durante este 2023, de acuerdo con el conteo del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) de la Ibero Puebla.