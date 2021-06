Pareja unida por cadena durante 3 meses, termina su matrimonio

Una pareja ucraniana que estaba unida por una cadena, se separó después de tres meses y terminó con su matrimonio, hecho que realizaron durante una transmisión en televisión nacional.

La pareja encadenada conformada por Alexandr Kudlay y Viktoria Pustovitova decidió cortar la cadena luego de 123 días juntos, ya que comenzaron el pasado 14 de febrero como un intento para salvar su relación y como parte de un experimento que documentaron en las redes sociales.

De acuerdo con información de una agencia internacional, la pareja ucraniana rompió con su matrimonio el pasado jueves 17 de junio y resaltaron que el experimento provocó algunas incomodidades en casa.

La pareja encadenada es originaria de la ciudad de Kharkiv, al oriente de Ucrania. Decidieron unirse con una cadena el día de San Valentín, como un último intento por superar el ciclo de ruptura y reconciliación que habían padecido.

“Creo que será una buena lección para nosotros, para otras parejas ucranianas y parejas en el extranjero, no repetir lo que hemos hecho”, dijo ella a la agencia de noticias internacional en una entrevista realizada en Kiev.

¿Qué logró hacer la pareja mientras estaban unidos con la cadena?

A lo largo del experimento, el cual documentaron en sus redes sociales, la pareja logró realizar diferentes actividades mientras estaban unidos con la cadena.

Realizaron las compras para la casa hasta establecieron espacios para fumar. Además se turnaron para usar el baño y poder bañarse.

“Estuvimos todo el día juntos, no recibí ninguna atención de Alexandr porque estábamos constantemente juntos. Él no me dijo: ‘Te extraño’, mientras que me gustaría escuchar eso”, dijo Viktoria Pustovitova sobre uno de los motivos por los que decidió romper el matrimonio.

Por su parte, Alexandr Kudlay aseguró que no se arrepintió de haber recurrido a medidas desesperadas para salvar el matrimonio, como el estar unidos con la cadena. Agregó que el experimento lo ayudó a comprender que los dos eran personas con ideas opuestas.

