¿Unos Juegos Olímpicos sin bebés? París 2024 revela cómo será la asistencia

¿Ya compraste tu ticket para asistir a los Juegos Olímpicos París 2024? En los recientes días, el Comité Organizador dio a conocer información relevante para todas aquellas personas que planeen realizar el viaje, así que si ya lo tienes agendado es importante conocer la siguiente información.

Viajar en familia es una actividad que puede disfrutarse mucho, pero hacerlo a unos Juegos Olímpicos sin duda se volvería en una experiencia inolvidable, por esto, es importante conocer qué pasara si viajas con recién nacidos, para que contemples algunos cambios.

¿Cuándo son los Juegos Olímpicos París 2024?

Una inauguración distinta y que marca un hito histórico será la que se llevará a cabo en París 2024, el próximo 26 de julio el río Sena será testigo del inicio del evento más importante a nivel deportivo, algo que sin duda es muy esperado será cuando los atletas desfilen a través de barcos ante la visión de miles de espectadores.

Une image vaut mille mots, voici les 2 affiches officielles de nos Jeux : une Olympique et une Paralympique.

Ensemble, elles forment une seule et même grande histoire, celle de #Paris2024 🖼️ pic.twitter.com/7oxay5uSz2 — Paris 2024 (@Paris2024) March 4, 2024

¿Los bebés pueden asistir a París 2024?

¡Atención! A unos meses que se lleve a cabo París 2024, cientos de personas ya compraron sus tickets para no perderse los distintos eventos que se llevarán a cabo; sin embargo, una decisión del Comité Organizador cambió todo, es común que los recién nacidos puedan ingresar a los estadios, pero en estos JJ. OO será distinto, TODOS tienen que comprar entradas para ingresar a las instalaciones.

En este sentidos, recién nacidos, niños y adultos requerirán de un boleto para ver a los mejores atletas luchar por un sueño de toda la vida, esto generó distintos comentarios entre los asistentes, quienes consideran que el aviso no fue con tiempo y que no es viable al considerar que no “quitan lugares”.

¿Cómo comprar boletos para París 2024?

Los boletos están a la venta para Olímpicos y Paralímpicos, por esto es importante estar atento a la página web oficial de venta, una vez que hayas ingresado el paso a paso es: