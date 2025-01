Inocentes en riesgo ante paro en Hospital de la Niñez Oaxaqueña: ¡No hay insumos!

El sistema hospitalario del Estado de Oaxaca continúa en crisis; ahora se trata del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, donde el personal médico se declaró en paro indefinido, esto debido a que las instalaciones no han sido rehabilitadas en su totalidad.

“Todavía están, ora si que inconclusas, hay puertas tiradas que apenas van a colocar, me imagino porque a lo mejor las quitaron porque van a pintar o no remodelaron. Nosotros como padres de familia exigimos que estén al cien por ciento”, revela Fernando Morales, quien es papá de un paciente.

Alma Méndez, delegada sindical de trabajadores Hospital de la Niñez , señala que: “Puede llegar un paciente a urgencias, urgencias está abierto, pueden llegar, pero qué les podemos ofrecer si no tenemos tomógrafo, no sirven los quirófanos, no sirven las terapias intensivas”.

Crisis en el sistema hospitalario de #Oaxaca 🚨



El personal médico del #Hospital de la Niñez Oaxaqueña se ha declarado en paro indefinido debido a que las instalaciones del nosocomio aún no han sido rehabilitadas por completo. @abelardogarz con la nota en #HechosAM. pic.twitter.com/3Y44wLcZZb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 14, 2025

Hospital de la Niñez Oaxaqueña cuenta con solamente un 30% de abasto de medicamentos

Elena García, mamá de un niño con cáncer le revela a cámaras y micrófonos de TV Azteca que:“Nos hemos unido a nuestras enfermeras y enfermeros a su protesta porque el hospital no está totalmente rehabilitado ya pasaron acá a nuestros hijos del hospital de la mujer y el niño oaxaqueño y la delegada nos ha dicho que tienen solo un 30 por ciento de abasto de medicamentos. Nuestros hijos requieren, pues el cien por ciento porque si se tardan con las quimios o hay un atraso, o faltan medicamentos pone en riesgo su vida y eso nos preocupa”.

Más allá de las palabras, las imágenes hablan por si solas: Salas de recuperación, quirófanos y áreas médicas esenciales se encuentran convertidas en bodegas o aguardan, equipo que no funciona desde el día de la inundación.

Cabe recordar que fue durante el pasado mes de junio cuando Hospital de la Niñez Oaxaqueña una tormenta inundó el hospital , obligando a la evacuación de los menores pacientes a otros hospitales. Y desde ese entonces, el hospital no se encuentra al cien por ciento.

El personal médico del Hospital de la Niñez Oaxaqueña regresó a laborar el pasado 10 de enero con la promesa de que las instalaciones estarían terminadas. Ahora, la cruda realidad obliga al personal a no poder recibir a más pacientes: “Rechazados como tal no, es que ya ni siquiera se reciben las referencias. O sea, así estamos desde hace seis meses. No se recibe ninguna referencia, no tenemos nada que ofrecerles”, señala la delegada sindical de trabajadores Hospital de la Niñez Oaxaqueña.

Y con los medicamentos, es la misma situación: “Bueno, está faltando Dexametasona, está faltando Metrotexate, esta faltando Deferacsidoc, está faltando Trimetropin”, cuenta la mamá de un niño con Cáncer. Esta nueva protesta hospitalaria se suma a la del Hospital Civil, donde las más afectadas son las familias más pobres.

FIA le da voz a quienes no son escuchados

En Fuerza Informativa Azteca presentamos HECHOS e historias de los pacientes. Todos los días le damos voz a quienes no son escuchados, por eso vamos a seguir exigiendo un manejo transparente de los recursos públicos y vamos a cuestionar a cualquier autoridad si no hace su trabajo.