Partera de origen Mazahua ha ayudado a dar a luz a más 100 de niños

San José del Rincón, Estado de México.- Juana Cruz, es una partera de origen Mazahua que se dedica ayudar a futuras madres de su comunidad en el trabajo de parto, para dar a luz de forma natural, ella es conocida en San José del Rincón, un municipio que se encuentra en el norte del Estado de México, lejano a hospitales o unidades de servicio.

Sus instrumentos son una faja y sus manos

”... Diosito me mandó ese don porque nadie me enseñó, Dios me lo mandó, solamente Dios y a mi persona...”, así lo expresa Juana, con más de 32 años de experiencia, ha ayudando a más de un centenar de madres a dar a luz, los instrumentos que usa son sus manos y una faja aunque también se vale de la tradicional herbolaria.

Las personas de su comunidad han expresado lo contentos que se sienten de tenerla como partera:

"...Doña Juanita es muy conocida en el pueblo porque ha ayudado a muchas personas que están embarazadas. De hecho ha traído a varios de nuestros hermanos, primos y familiares. es por eso que nosotros ya sabemos con quién acudir y por eso que cuando uno necesita apoyo venimos aquí con ella...”

Actualmente, en el Valle de Toluca las instituciones de salud pública tiene un registro de 60 parteras, 51 rurales y 9 supervisoras.