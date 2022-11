¿Cuáles son los partidos imperdibles en fase de grupos de Qatar 2022?

El pasado viernes 1 de abril se llevó a cabo el sorteo que definió los enfrentamientos que se darán en fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 y como es costumbre dejó grandes partidos como: México vs. Argentina, España vs. Alemania, Portugal vs. Uruguay, entre otros. Así que te contaremos cuáles y cuándo son los partidos imperdibles de este mundial.

Qatar vs. Ecuador

Este encuentro será parte de los partidos imperdibles debido a que marca el inició de la fiesta grande del futbol. El primer partido del mundial iba a ser Senegal vs Holanda, pero para mantener la tradición de que el anfitrión deba jugar el primer partido del mundial, se decidió adelantar un día el torneo para que Qatar pueda disputar el primer juego del mundial.



Fecha: 20 de noviembre

Hora: 10:00 am

Estadio: Al Bayt Stadium

Inglaterra vs Estados Unidos

Este juego es de los partidos imperdibles debido a que Estados Unidos tiene una camada muy joven y talentosa de jugadores, mientras que Inglaterra es uno de los grandes candidatos a ganar el Mundial de Qatar 2022. Además, el encuentro despertó el interés de los aficionados debido a los problemas bélicos que protagonizaron estos países en el pasado.



Fecha: 25 de noviembre

Hora: 1:00 pm

Estadio: Al-Bayt

Reuters

Argentina vs. México

La Selección Mexicana protagonizará con Argentina el encuentro que tuvo más demanda durante la venta de lanzamiento de los boletos para los partidos de Qatar 2022. Ambas escuadras tienen a dos grandes aficiones por lo que el encuentro será espectacular tanto en el terreno de juego como en las gradas. Sin duda podría ser el partido más esperado en toda la fase de grupos.



Fecha: 26 de noviembre

Hora: 1:00 pm

Estadio: El Lusail

España vs Alemania

En el Grupo E, el partido más esperado es entre España y Alemania, dos ex campeones del mundo, “Die Mannschaft” buscará reivindicarse tras el ridículo que hizo en el Mundial de Rusia 2018, mientras que España podría ser una gran sorpresa o la decepción de esta fase de grupos.

Fecha: 27 de noviembre

Hora: 1:00 pm

Estadio: Al-Bayt

Reuters

Portugal vs. Uruguay

Podría ser la última oportunidad de Cristiano Ronaldo para ganar la Copa del Mundo, el primer paso para conseguirlo es pasar la fase de grupos. Portugal clasificó tras ganar el repechaje intercontinental, por lo que una victoria ante Uruguay servirá para eliminar las dudas que hay alrededor del equipo



Fecha: 28 de noviembre

Hora: 10:00 am

Estadio: Lusail

Croacia vs. Bélgica

Será un encuentro lleno de figuras, Croacia tiene en sus filas a jugadores como Ivan Perisic, Mateo Kovacic, Marcelo Brozovic y Luca Modric, quien disputará su último mundial en Qatar 2022. Bélgica desde hace 2 mundiales ha sido denominado como “el caballo negro” debido a su gran generacion de jugadores: Courtois, Eden Hazard, Kevin De Bruyne y Lukaku, buscarán trascender en la historia de los mundiales.



Fecha: 1 de diciembre

Hora: 9:00 am

Estadio: Al Rayyan Stadium