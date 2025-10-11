Oficialmente el gobierno del Estado de México (Edomex) anunció en cuánto quedó el nuevo costo del pasaje tras un aumento a la tarifa del transporte público.

Aunque ya se había señalado un incremento al pasaje, se desconocía de cuánto sería este nuevo costo para los mexiquenses, pero también se informó que habrá descuentos a la hora de pagar.

¿Cuánto subirá el pasaje en Edomex? Nueva tarifa del transporte público

Este viernes, a través del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, se dio a conocer el acuerdo del secretario de Movilidad, Daniel Andrés Sibaja González, por el que se publica

la modificación a las tarifas para la prestación sel servicio público de transporte en la modalidad de colectivo y mixto a partir del próximo 15 de octubre de 2025.

El aumento de la tarifa al transporte público será de 14 pesos en todos los municipios del Estado de México en las unidades que den servicio colectivo

NUEVA TARIFA EN EDOMEX

Quedará de $14.00 (Catorce pesos 00/100 M.N.) por los primeros cinco kilómetros



$0.25 (veinticinco centavos) por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial

Mientras que para el servicio mixto, el incremento será distinto.



$11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) por los primeros diez kilómetros



$0.25 (veinticinco centavos) por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial

Este aumento se aplicará en los siguientes municipios:



Amanalco

Donato Guerra

Ixtapan del Oro

Otzoloapan

Santo Tomas

Valle de Bravo

Villa de Allende

Zacazonapan

Almoloya de Alquisiras

Coatepec Harinas

Ixtapan de la Sal

Joquicingo

Malinalco

Ocuilan

Sultepec

Tenancingo

Texcaltitlán

Tonatico

Villa Guerrero

Zacualpan

Zumpahuacán

Amatepec

Luvianos

Tlatlaya

San Simón de Guerrero

Tejupilco

Temascaltepec

Se indicó además que para facilitar el cobro de la tarifa con moneda fraccionaria, se aplicará un redondeo al múltiplo más cercano a los $0.50 centavos, de conformidad con la pirámide tarifaria.

Descuento en pasaje en Edomex: ¿Quiénes podrán tenerlo?

Las tarifas autorizadas aplicarán durante las horas del servicio autorizadas los 365 días del

año.

Pero los niños menores de 5 años estarán exentos del pago de la tarifa y podrán ocupar un asiento en el vehículo de transporte público.

El incremento de las tarifas no aplicará a las personas adultas mayores, manteniéndose en $12.00 pesos, siempre y cuando se presente su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).

¿Por qué subió el pasaje en el Edomex? Gobierno responde

Las autoridades justificaron este incremento al señalar que “el ajuste permitirá garantizar la modernización y viabilidad de la prestación

del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”.

Para el servicio mixto, informó que “el ajuste permitirá optimizar y mejorar las condiciones de operación de esta modalidad, que se

presta principalmente en las zonas rurales del Estado”.

