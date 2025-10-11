Aumento al pasaje en Edomex: ¿cuánto será la nueva tarifa? Fecha y costo
¿Cuánto subió? El pasaje tendrá un aumento en el Edomex tras darse a conocer un acuerdo donde se publicó la modificación a la tarifa del transporte público.
Oficialmente el gobierno del Estado de México (Edomex) anunció en cuánto quedó el nuevo costo del pasaje tras un aumento a la tarifa del transporte público.
Aunque ya se había señalado un incremento al pasaje, se desconocía de cuánto sería este nuevo costo para los mexiquenses, pero también se informó que habrá descuentos a la hora de pagar.
¿Cuánto subirá el pasaje en Edomex? Nueva tarifa del transporte público
Este viernes, a través del Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”, se dio a conocer el acuerdo del secretario de Movilidad, Daniel Andrés Sibaja González, por el que se publica
la modificación a las tarifas para la prestación sel servicio público de transporte en la modalidad de colectivo y mixto a partir del próximo 15 de octubre de 2025.
El aumento de la tarifa al transporte público será de 14 pesos en todos los municipios del Estado de México en las unidades que den servicio colectivo
NUEVA TARIFA EN EDOMEX
- Quedará de $14.00 (Catorce pesos 00/100 M.N.) por los primeros cinco kilómetros
- $0.25 (veinticinco centavos) por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial
Mientras que para el servicio mixto, el incremento será distinto.
- $11.00 (Once pesos 00/100 M.N.) por los primeros diez kilómetros
- $0.25 (veinticinco centavos) por cada kilómetro adicional excedente de la tarifa inicial
Este aumento se aplicará en los siguientes municipios:
- Amanalco
- Donato Guerra
- Ixtapan del Oro
- Otzoloapan
- Santo Tomas
- Valle de Bravo
- Villa de Allende
- Zacazonapan
- Almoloya de Alquisiras
- Coatepec Harinas
- Ixtapan de la Sal
- Joquicingo
- Malinalco
- Ocuilan
- Sultepec
- Tenancingo
- Texcaltitlán
- Tonatico
- Villa Guerrero
- Zacualpan
- Zumpahuacán
- Amatepec
- Luvianos
- Tlatlaya
- San Simón de Guerrero
- Tejupilco
- Temascaltepec
Se indicó además que para facilitar el cobro de la tarifa con moneda fraccionaria, se aplicará un redondeo al múltiplo más cercano a los $0.50 centavos, de conformidad con la pirámide tarifaria.
Descuento en pasaje en Edomex: ¿Quiénes podrán tenerlo?
Las tarifas autorizadas aplicarán durante las horas del servicio autorizadas los 365 días del
año.
Pero los niños menores de 5 años estarán exentos del pago de la tarifa y podrán ocupar un asiento en el vehículo de transporte público.
El incremento de las tarifas no aplicará a las personas adultas mayores, manteniéndose en $12.00 pesos, siempre y cuando se presente su credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM).
¿Por qué subió el pasaje en el Edomex? Gobierno responde
Las autoridades justificaron este incremento al señalar que “el ajuste permitirá garantizar la modernización y viabilidad de la prestación
del servicio, en condiciones de seguridad, eficiencia, calidad y sustentabilidad”.
Para el servicio mixto, informó que “el ajuste permitirá optimizar y mejorar las condiciones de operación de esta modalidad, que se
presta principalmente en las zonas rurales del Estado”.