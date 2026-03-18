¡Terror en Guadalajara! Joven ejecutado y Macrobús chocado y dos incendios en la ZMG

¡Jornada de violencia y emergencias nocturnas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG)! Este 18 de marzo de 2026, un hombre de 26 años fue ejecutado a tiros en la colonia La Echeverría, mientras un Macrobús chocó contra camioneta robada y dos incendios alarmaron a Zapopan y Tlaquepaque. Autoridades desplegaron operativos masivos.

ZMG de Noche: ¿Quién fue la víctima del ataque armado en Guadalajara?

Un joven de 26 años recibió tres impactos de bala mientras se encontraba justo en el cruce de Aurelio Manríquez y Carlos Arturo Carrillo, en colonia La Echeverría, en Guadalajara. Gravemente herido, en hombre fue trasladado de urgencia a Cruz Verde, pero horas más tarde falleció debido a sus lesiones provocadas por los impactos de arma de fuego. La Policía Ministerial investiga el móvil y busca responsables del ataque.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre de 26 años de edad fue agredido con arma de fuego en la Col. Lomas de Polanco, recibió tres impactos en el cuerpo.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv ) pic.twitter.com/FqvXyuGSeu — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 18, 2026

¿Qué pasó con el choque del Macrobús en Zapopan?

En la colonia San Isidro del municipio de Zapopan, una camioneta del tipo “pickup” y con reporte de robo se estrelló contra una unidad del Macrobús de Mi Macro Periférico. Los ocupantes de la camioneta siniestrada huyeron del lugar. La camiometa fue enviada al corralón. Se reportaron cuatro personas lesionadas, mismas que viajaban en la unidad de transporte, quienes fueron atendidos por la aseguradora.

Incendio en torre de departamentos de Zapopan

Un incendio en el onceavo piso de una torre en Jardines de la Patria, en Zapopan comenzó en el área de lavado. Bomberos rescataron a la moradora ilesa de su habitación. "Encontramos humo y documentos en fase incipiente", informó un bombero, quien agregó que el siniestro fuen sofocado y controlado sin lesionados, pero generó pánico entre los vecinos de la zona.

🔴#IMPORTANTE | Una intensa movilización de bomberos se registró en un pensión ubicada en la calle Pemex en Tlaquepaque, no hubo lesionados.



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¿Qué incendió pastizales en Tlaquepaque?

En una pensión de la calle Pemex, en San Pedro Tlaquepaque, llamas consumieron pastizales y basura, generando columnas de humo visibles a distancia. Bomberos de Tlaquepaque sofocaron el siniestro tras labores intensas. No hubo heridos ni daños a vehículos.

La ZMG vive horas críticas: ¿narcoviolencia o accidentes aislados? ¿Viste estos eventos o conoces testigos? Comparte detalles en comentarios y ayuda a esclarecer.

