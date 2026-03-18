¿Sin clases por paro de la CNTE? Estados donde no habrá escuelas a partir del 18 de marzo

A partir de este miércoles 18 de marzo, alumnos alrededor de toda la república mexicana se quedarán sin clases. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha anunciado un paro nacional de 72 horas (3 días), lo que derivaría que algunas aulas permanecerán cerradas hasta este viernes 20 de marzo.

Bajo el lema "¡si no hay solución, aquí será el plantón!", los maestros exigen desde aumentos salariales del 100% hasta la eliminación de leyes que consideran injustas para su jubilación.

¡OTRA VEZ LOS DE LA CNTE! 🚩Integrantes provenientes de Chiapas, Guerrero y Oaxaca ya instalan casas de campaña en la plancha del Zócalo. Más de 600 personas han ingresado como parte del paro de 72 horas



Aviso: A las 9:00 AM inicia la marcha desde el Ángel de la Independencia… pic.twitter.com/51PghbsP94 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 18, 2026

¿En qué estados se suspenden las clases por paro nacional de la CNTE?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que no todos los estados se verán afectados, pero la lista es algo larga.

Algunos de los estados que se quedarán sin clases a partir de hoy son: Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Estado de México, Quintana Roo, Morelos, Sinaloa, Hidalgo, Baja California (Tijuana), Yucatán, Veracruz, Nuevo León y Sonora. En lugares como Oaxaca, la suspensión es casi total, afectando a más de 13 mil planteles educativos.

Cabe recalcar que no todas las escuelas tendrán esa suspensión, sino que solo los planteles que se vean afectados por la falta de maestros. Si quisieras saber si la escuela de tu hijo no tiene clases, consulta los canales de comunicación de la institución o sus redes sociales (si cuentan con ellas).

¿Qué escuelas de la CDMX se quedan sin clases?

Aunque el paro es nacional, en la Ciudad de México el cierre de escuelas se concentrará en zonas específicas donde las secciones IX y X tienen mayor fuerza. Si tienes hijos en escuelas de Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Tláhuac o Xochimilco, es muy probable que no haya actividades.

En el Estado de México, los municipios colindantes como Ecatepec, Nezahualcóyotl y Chalco también podrían reportar cierres parciales o totales en educación básica.

¿Cuál es la ruta que seguirá la CNTE en la Ciudad de México?

Para quienes transitan en la capital, la movilización principal arranca a las 9:00 de la mañana desde el Ángel de la Independencia. La ruta prevista avanzará por Paseo de la Reforma, desviándose en Avenida Juárez a la altura de Metro Hidalgo, para luego cruzar Eje Central y entrar al Zócalo por la calle 5 de Mayo.

Se recomienda evitar ese cuadro de la ciudad, ya que los maestros planean instalar un plantón de 72 horas frente a Palacio Nacional.

Oaxaca y Chiapas: De los más afectados por paro nacional de la CNTE

En el sur del país, la situación es aún más intensa. En Oaxaca, la Sección 22 no solo dejará las aulas, sino que ha confirmado la toma de casetas de peaje, plazas comerciales y plantas de Pemex como medida de presión.

Por su parte, en Chiapas, la Sección 7 encabezará una marcha en Tuxtla Gutiérrez saliendo de la fuente de la Diana Cazadora, con afectaciones mayores en las zonas fronterizas y de los Altos.

#LoÚltimo | Manifestantes, de la CNTE, entraron a la plancha del Zócalo capitalino sin importarles que esté colocada una cancha de futbol improvisada en donde se llevará a la Clase Masiva que busca romper el récord Guinness.



Los manifestantes se formaron, tomaron una foto y se… pic.twitter.com/0I1ukWtmCb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

¿Por qué trabajadores de la CNTE van a hacer paro nacional?

Muchos padres de familia se preguntan: ¿por qué se van a paro? La CNTE ha sido clara en sus peticiones desde el año pasado. Primero, exigen un aumento salarial del 100%; segundo, piden la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007; tercero, la abrogación de las reformas educativas anteriores; y finalmente, la reinstalación inmediata de las mesas de diálogo con el Gobierno Federal.

Mientras no existan acuerdos, los pupitres seguirán vacíos hasta el próximo lunes.