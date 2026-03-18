Licencia de conducir permanente en Sinaloa: ¿cómo sacarla antes de que se acabe?

Si vives en Sinaloa y estás harto de renovar tu licencia cada cierto tiempo, hay buenas noticias: ya puedes tramitar la licencia de conducir permanente. Eso sí, no estará disponible para siempre, así que más vale aprovecharla.

Este programa permite obtener una licencia sin fecha de vencimiento, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos y mantengas un buen historial como conductor.

Licencia de conducir permanente en Sinaloa ¿quién puede tramitarla?

Se trata de un documento oficial que ya no tendrás que renovar periódicamente. Aplica para dos tipos de conductores:



Automovilista particular

Motociclista particular

Para poder solicitarla necesitas ser mayor de edad (18 años o más). No hay límite de edad para obtenerla, pero sí hay reglas especiales para personas mayores.

El programa busca facilitar trámites, pero también asegurar que quienes manejen lo hagan de forma responsable.

Requisitos para tramitar la licencia permanente en línea en Sinaloa

Si quieres hacer el trámite desde casa, estos son los datos que necesitas:



Número de licencia

CURP

Contacto de emergencia

Ojo con esto:



Si tu licencia es anterior a 2014 o fue expedida en otro estado, no podrás hacerlo en línea

Si quieres cambiar datos o fotografía, también tendrás que acudir presencialmente

¿Qué necesitas para tramitar la licencia permanente de forma presencial?

Si no cumples con los requisitos en línea, tendrás que acudir a una oficina. Esto es lo que te van a pedir:



Licencia previa

No tener multas pendientes ni historial de infracciones graves

Certificado médico (solo si tienes 65 años o más), que avale: Buena visión, audición funcional y movilidad adecuada

Declaración bajo protesta de que estás en condiciones físicas y mentales para conducir

Paso a paso: cómo sacar la licencia permanente en Sinaloa

El proceso es bastante directo:



Presentas tu solicitud Revisan automáticamente tus datos Realizas el pago correspondiente Te entregan tu licencia permanente

Así de sencillo, siempre y cuando cumplas con todo.

¿Te pueden quitar la licencia permanente en Sinaloa?

Sí. Aunque no tenga fecha de vencimiento, la licencia no es “para siempre” si no respetas las reglas.

Te la pueden cancelar definitivamente si:



Cometes infracciones graves de forma recurrente

Manejas bajo el efecto del alcohol o drogas

Das información falsa

Usas documentos falsos

¿Hasta cuándo estará disponible el trámite de la licencia permanente en Sinaloa?

Este programa es por tiempo limitado, estará disponible del 17 de marzo al 30 de junio de 2026. Por eso, si te interesa, lo mejor es no dejarlo pasar. Recuerda que el trámite lo puedes realizar en la página ciudadano.sinaloa.gob.mx

Además de ahorrarte renovaciones, también te obliga a mantener un buen comportamiento al volante, ya que cualquier falta grave puede costarte el beneficio.

