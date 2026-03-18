Licencia de conducir permanente en Sinaloa: ¿cómo sacarla antes de que se acabe?
Sinaloa lanzó la licencia de conducir permanente por tiempo limitado. Te explicamos requisitos, quién puede tramitarla y cómo hacerlo paso a paso.
Si vives en Sinaloa y estás harto de renovar tu licencia cada cierto tiempo, hay buenas noticias: ya puedes tramitar la licencia de conducir permanente. Eso sí, no estará disponible para siempre, así que más vale aprovecharla.
Este programa permite obtener una licencia sin fecha de vencimiento, siempre y cuando cumplas con ciertos requisitos y mantengas un buen historial como conductor.
Licencia de conducir permanente en Sinaloa ¿quién puede tramitarla?
Se trata de un documento oficial que ya no tendrás que renovar periódicamente. Aplica para dos tipos de conductores:
- Automovilista particular
- Motociclista particular
Para poder solicitarla necesitas ser mayor de edad (18 años o más). No hay límite de edad para obtenerla, pero sí hay reglas especiales para personas mayores.
El programa busca facilitar trámites, pero también asegurar que quienes manejen lo hagan de forma responsable.
Requisitos para tramitar la licencia permanente en línea en Sinaloa
Si quieres hacer el trámite desde casa, estos son los datos que necesitas:
- Número de licencia previa (debe haber sido expedida en Sinaloa)
- CURP
- Contacto de emergencia
Ojo con esto:
- Si tu licencia es anterior a 2014 o fue expedida en otro estado, no podrás hacerlo en línea
- Si quieres cambiar datos o fotografía, también tendrás que acudir presencialmente
¿Qué necesitas para tramitar la licencia permanente de forma presencial?
Si no cumples con los requisitos en línea, tendrás que acudir a una oficina. Esto es lo que te van a pedir:
- Licencia previa (de Sinaloa o de otro estado)
- No tener multas pendientes ni historial de infracciones graves
- Certificado médico (solo si tienes 65 años o más), que avale: Buena visión, audición funcional y movilidad adecuada
- Declaración bajo protesta de que estás en condiciones físicas y mentales para conducir
Paso a paso: cómo sacar la licencia permanente en Sinaloa
El proceso es bastante directo:
- Presentas tu solicitud
- Revisan automáticamente tus datos
- Realizas el pago correspondiente
- Te entregan tu licencia permanente
Así de sencillo, siempre y cuando cumplas con todo.
¿Te pueden quitar la licencia permanente en Sinaloa?
Sí. Aunque no tenga fecha de vencimiento, la licencia no es “para siempre” si no respetas las reglas.
Te la pueden cancelar definitivamente si:
- Cometes infracciones graves de forma recurrente
- Manejas bajo el efecto del alcohol o drogas
- Das información falsa
- Usas documentos falsos
¿Hasta cuándo estará disponible el trámite de la licencia permanente en Sinaloa?
Este programa es por tiempo limitado, estará disponible del 17 de marzo al 30 de junio de 2026. Por eso, si te interesa, lo mejor es no dejarlo pasar. Recuerda que el trámite lo puedes realizar en la página ciudadano.sinaloa.gob.mx
Además de ahorrarte renovaciones, también te obliga a mantener un buen comportamiento al volante, ya que cualquier falta grave puede costarte el beneficio.