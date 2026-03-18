Fuertes lluvias provocan afectaciones en Morelos: Explota transformador en Cuernavaca tras tormenta

La noche de este martes, el cielo de Cuernavaca no solo se iluminó con los relámpagos de la tormenta, sino con el estallido de un transformador que dejó a oscuras a gran parte de la zona oriente. El frente frío número 41 entró con fuerza a México, y Morelos no fue la excepción, provocando lluvias intensas que colapsaron el sistema eléctrico sobre el bulevar Cuauhnáhuac.

El incidente, captado en video desde las zonas altas de la ciudad y por personas que se encontraban por la zona, generó pánico entre los automovilistas y cortes de energía que se prolongaron durante horas.

ASÍ FUE EL MOMENTO EN QUE EXPLOTÓ UN TRANSFORMADOR EN BLVD CUAUHNÁHUAC



Tras la explosión de un transformador frente a la Alameda, sobre Paseo Cuauhnáhuac, se reporta cierre a la circulación con dirección a #Cuernavaca y cortes de energía en la zona.



Tome sus precauciones. pic.twitter.com/FZO7sN6ZLZ — 24 Morelos (@24_morelos) March 18, 2026

Explota transformador por intensas lluvias en Morelos

Uno de los incidentes más fuertes, provocado por las lluvias, fue justo en el Paseo Cuauhnáhuac (zona muy transitada en Morelos), justo a la altura del parque Alameda. Testigos que se encontraban dentro del lugar recreativo pudieron grabar el momento de la explosión de un transformador, el cual provocó un gran destello que derivó en un corte de luz total en la zona.

Árbol se incendia durante las lluvias de este martes

En la misma zona, la lluvia también provocó la caída de un árbol de gran tamaño. Lamentablemente, el ejemplar cayó directamente sobre los cables de alta tensión, provocando un cortocircuito que terminó por incendiar las ramas.

Frente frío 41 provocó intensas lluvias en varios estados de México

La llegada del frente frío número 41, impulsado por una masa de aire ártico, trajo consigo un descenso marcado en la temperatura y lluvias constantes en el centro del país. En Morelos, estas condiciones saturaron los equipos eléctricos y provocaron ráfagas de viento que movieron cables de alta tensión.

Zonas sin luz y reporte de daños por las lluvias de este martes

Hasta el momento, diversas colonias que colindan con el bulevar Cuauhnáhuac reportan cortes en el suministro de energía eléctrica.

Se recomienda a la población, que transita de noche, extremar precauciones al circular por la zona, ya que el pavimento mojado y la falta de alumbrado público aumentan el riesgo de accidentes.

ASÍ SE VIO LA EXPLOSIÓN EN CUERNAVACA



Un transformador estalló esta noche de martes en bulevar Cuauhnáhuac, a la altura del parque Alameda de Cuernavaca y así se vio el momento desde el cerro. pic.twitter.com/qJZiRS1myW — Tony Díaz (@Tony_DiazRep) March 18, 2026

¿Va a volver a llover en México este miércoles?

El pronóstico indica que el ambiente frío y las lluvias continuarán durante este miércoles. Se pide a los ciudadanos mantenerse informados sobre los avisos de Protección Civil, ya que la masa de aire ártico sigue afectando al centro y sureste del país.

Si no es necesario salir, lo ideal es resguardarse en casa y desconectar aparatos electrónicos sensibles.