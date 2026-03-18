¡Solo eran 20 millones de pesos! Cae exsecretario de Infraestructura de Colima acusado de fraude

Detienen a José de Jesús "N", exsecretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano en Colima durante el gobierno de Ignacio Peralta, es acusado de fraude millonario.

La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión girada por un juez, tras una investigación que lo señala por un fraude superior a los 20 millones de pesos.

¿Por qué detuvieron al exsecretario de Infraestructura en Colima?

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando el exfuncionario, en complicidad con otra persona, habría engañado a una víctima para invertir en un proyecto inmobiliario.

El plan consistía en la construcción de un fraccionamiento en el municipio de Manzanillo. Sin embargo, según las autoridades, el proyecto tenía problemas legales que nunca fueron revelados al inversionista.

Este ocultamiento permitió que los implicados obtuvieran un beneficio económico indebido, generando un daño patrimonial que supera los 20 millones de pesos.

¿Cómo operaba el presunto fraude inmobiliario en Colima?

Las investigaciones apuntan a que el exfuncionario ofreció la inversión como una oportunidad segura, aprovechando su experiencia y posición en el sector de infraestructura. La víctima habría confiado en la viabilidad del proyecto sin saber que existían irregularidades jurídicas que impedían su desarrollo.

Este tipo de fraudes suelen basarse en la confianza y en la promesa de ganancias atractivas, lo que termina derivando en pérdidas importantes para quienes invierten.

Tras su detención, José de Jesús N deberá enfrentar el proceso legal correspondiente, donde se determinará su situación jurídica. Las autoridades no han descartado que haya más personas involucradas en este caso, por lo que las investigaciones continúan.

La Fiscalía de Colima señaló que continuará con las investigaciones para determinar si hay más personas involucradas en este caso.

Añadió que este tipo de casos serán perseguidos hasta sus últimas consecuencias. Subrayó que su objetivo es garantizar que quienes hayan abusado de la función pública enfrenten la justicia.

Además, aseguró que no importa el nivel o la administración en la que hayan trabajado, si hay pruebas de irregularidades, habrá consecuencias legales.

