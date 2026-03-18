Una menor de 16 años de edad fue víctima de un engaño para sacarla de su propia de su casa en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), lo que hizo que estuviera desaparecida por unas horas.

La angustia llegó aun hogar de la colonia Sagitario X, donde sus familiares alertaron a policías municipales que su hija no estaba y estp encendió las alertas para encontrarla.

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Menor desaparecida en Ecatepec fue vista por vecinos hablando por celular e irse

Los oficiales del sector 18 atendieron el reporte ciudadano en el que los familiares solicitaron apoyo tras la desaparición de una menor de 16 años que había salido de su domicilio y no regresó.

Cuando los agentes llegaron, la familia de la menor informó que vecinos la habían visto salir rumbo a la avenida mientras hablaba por teléfono.

Al saber tal información, se activó el protocolo de búsqueda y se solicitó el apoyo de la Unidad de Búsqueda de Personas, quienes acudieron al sitio para reforzar las labores.

La mentira hizo que menor en Ecatepec desapareciera de su casa

La menor pudo ser contactada por mensajes de texto y manifestó que había salido de su domicilio tras recibir una llamada donde le informaban que su madre había sufrido un accidente, pero era una mentira.

De acuerdo con la víctima, se encontraba en inmediaciones del Metro Tláhuac de la Línea 12 en la Ciudad de México, por lo que se solicitó apoyo para su resguardo mientras acudían sus familiares.

Posteriormente, elementos de la Unidad de Búsqueda de Personas, en compañía de la madre de la menor, se trasladaron al lugar donde estaba y así la menor se reencontró con su hija.

Este pudo tratarse de un caso de una llamada cruzada, una forma de engañar a menores de edad para hacer que salgan de sus casas para que delincuentes consigan dinero mediante falsos secuestros.

La extorsión con una llamada cruzada es una estrategia psicológica planeada, cuyo objetivo es sacar provecho del miedo y la confusión de las víctimas, explicó la oficial Sandra García, analista en prevención de la SSC de la CDMX, a Azteca Noticias.

El engaño inicia a través de una llamada telefónica, cuando los extorsionadores se hacen pasar por autoridades, empleados de empresas o incluso por criminales, quienes buscan engañar a una persona para que salga de su domicilio por supuestas amenazas, revisiones o situaciones de emergencia, como secuestros.

Una vez que la persona se encuentra fuera de su hogar y no puede tener contacto con sus conocidos, los delincuentes se comunican con sus familiares, usualmente padres, hermanos o parejas, para indicarles que su ser querido fue privado de la libertad.

"A la par de que está la llamada, no hay manera de poder comunicarse con ellos hasta que ya reaccionan después, pero por el momento (la víctima) puede presentar crisis nerviosas, situaciones en las que no saben qué hacer, acceden al pago porque precisamente están en una llamada, no hay manera de comunicarse con la persona supuestamente víctima del secuestro", explicó la oficial de la policía de CDMX.

Información de la policía de Ecatepec señala que, en la llamada cruzada, los delincuentes manipulan a niñas y niños para alejarlos de casa y extorsionar a sus familias, y usan las redes sociales, videojuegos o llamadas aleatorias para obtener información.