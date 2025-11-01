Aumenta tarifa al transporte público en CDMX: ¿cuánto subió el pasaje?

El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó la noche de este viernes 31 de octubre de 2025 un nuevo aumento a la tarifa del pasaje en el transporte público.

Este ajuste se dio a conocer tras una reunión de los titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), con representantes del servicio concesionado de transporte.

¿Cuánto subió el pasaje en CDMX? Aumento a la tarifa del transporte público

Ahora, con este ajuste a la tarifa del transporte público, se autoriza el incremento de $1.50 (un peso con cincuenta centavos M.N.) a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor, con excepción del Metrobús de CDMX.

En tanto, indicó que tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de manera permanente, en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada, pues de lo contrario, la actualización no tendrá efecto alguno.

El aumento se da luego del anuncio, y posterior cancelación, de un megabloqueo de transportistas en CDMX para exigir un ajuste a la tarifa mínima del transporte concesionado homologándolo con el Estado de México y que se les otorguen vales de gasolina, para que con ello se compense el alza a los costos de operación, combustible y mantenimiento.

Indignación en Edomex por alza al pasaje con unidades viejas y choferes “cafres”

¿A partir de cuándo entrará en vigor la nueva tarifa en CDMX?

El gobierno capitalino por ahora solo adelantó que las nuevas disposiciones del ajuste a la tarifa del transporte público serán publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México.

De momento, solo informó que este ajuste a la tarifa busca "ofrecer un servicio de transporte público eficiente y de calidad en la Ciudad de México, así como atender las necesidades de las personas operadoras y, a medida de lo posible, no afectar la economía de las personas usuarias".

Transportistas deberán cumplir requisitos tras aumento a la tarifa en CDMX

Las autoridades precisaron que los transportistas deberán cumplir ciertos requisitos y condiciones al momento de operar las unidas, tales como:

