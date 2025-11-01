Aumenta tarifa al transporte público en CDMX: ¿cuánto subió el pasaje?
El gobierno de la CDMX anunció un ajuste al precio de la tarifa del transporte público. Consulta aquí cuánto subió la tarifa del pasaje y lo que debes de saber.
El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó la noche de este viernes 31 de octubre de 2025 un nuevo aumento a la tarifa del pasaje en el transporte público.
Este ajuste se dio a conocer tras una reunión de los titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), con representantes del servicio concesionado de transporte.
¿Cuánto subió el pasaje en CDMX? Aumento a la tarifa del transporte público
Ahora, con este ajuste a la tarifa del transporte público, se autoriza el incremento de $1.50 (un peso con cincuenta centavos M.N.) a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor, con excepción del Metrobús de CDMX.
En tanto, indicó que tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de manera permanente, en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada, pues de lo contrario, la actualización no tendrá efecto alguno.
El aumento se da luego del anuncio, y posterior cancelación, de un megabloqueo de transportistas en CDMX para exigir un ajuste a la tarifa mínima del transporte concesionado homologándolo con el Estado de México y que se les otorguen vales de gasolina, para que con ello se compense el alza a los costos de operación, combustible y mantenimiento.
Indignación en Edomex por alza al pasaje con unidades viejas y choferes “cafres”
¿A partir de cuándo entrará en vigor la nueva tarifa en CDMX?
El gobierno capitalino por ahora solo adelantó que las nuevas disposiciones del ajuste a la tarifa del transporte público serán publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México.
De momento, solo informó que este ajuste a la tarifa busca "ofrecer un servicio de transporte público eficiente y de calidad en la Ciudad de México, así como atender las necesidades de las personas operadoras y, a medida de lo posible, no afectar la economía de las personas usuarias".
Transportistas deberán cumplir requisitos tras aumento a la tarifa en CDMX
Las autoridades precisaron que los transportistas deberán cumplir ciertos requisitos y condiciones al momento de operar las unidas, tales como:
- Portar licencia para conducir Tipo “C” vigente y visible
- Retirar vidrios polarizados
- Contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación
- Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad
- Realizar revisiones periódicas en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos
- Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenta la unidad (cámaras, botones de auxilio y GPS).
- Los conductores deberán portar un uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca
- Mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza
- Participar en programas de capacitación para las y los operadores de las rutas.