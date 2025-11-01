Logo InklusionSitio accesible
Aumenta tarifa al transporte público en CDMX: ¿cuánto subió el pasaje?

El gobierno de la CDMX anunció un ajuste al precio de la tarifa del transporte público. Consulta aquí cuánto subió la tarifa del pasaje y lo que debes de saber.

Escrito por: Iván Ramírez
El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó la noche de este viernes 31 de octubre de 2025 un nuevo aumento a la tarifa del pasaje en el transporte público.

Este ajuste se dio a conocer tras una reunión de los titulares de la Secretaría de Gobierno, de la Secretaría de Administración y Finanzas y de la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), con representantes del servicio concesionado de transporte.

¿Cuánto subió el pasaje en CDMX? Aumento a la tarifa del transporte público

Ahora, con este ajuste a la tarifa del transporte público, se autoriza el incremento de $1.50 (un peso con cincuenta centavos M.N.) a las tarifas actuales del transporte de Ruta y Corredor, con excepción del Metrobús de CDMX.

En tanto, indicó que tanto concesionarios como permisionarios deberán exhibir de manera permanente, en lugares visibles de sus vehículos, terminales y bases, la tarifa autorizada, pues de lo contrario, la actualización no tendrá efecto alguno.

El aumento se da luego del anuncio, y posterior cancelación, de un megabloqueo de transportistas en CDMX para exigir un ajuste a la tarifa mínima del transporte concesionado homologándolo con el Estado de México y que se les otorguen vales de gasolina, para que con ello se compense el alza a los costos de operación, combustible y mantenimiento.

Indignación en Edomex por alza al pasaje con unidades viejas y choferes “cafres”

¿A partir de cuándo entrará en vigor la nueva tarifa en CDMX?

El gobierno capitalino por ahora solo adelantó que las nuevas disposiciones del ajuste a la tarifa del transporte público serán publicadas en la Gaceta de la Ciudad de México.

De momento, solo informó que este ajuste a la tarifa busca "ofrecer un servicio de transporte público eficiente y de calidad en la Ciudad de México, así como atender las necesidades de las personas operadoras y, a medida de lo posible, no afectar la economía de las personas usuarias".

Transportistas deberán cumplir requisitos tras aumento a la tarifa en CDMX

Las autoridades precisaron que los transportistas deberán cumplir ciertos requisitos y condiciones al momento de operar las unidas, tales como:

  1. Portar licencia para conducir Tipo “C” vigente y visible
  2. Retirar vidrios polarizados
  3. Contar con seguro de responsabilidad civil vigente para la unidad en operación
  4. Exhibir el número de placa en la cromática de la unidad
  5. Realizar revisiones periódicas en luces, puertas, pasamanerías, llantas y frenos
  6. Asegurar el correcto funcionamiento de los dispositivos de seguridad con los que cuenta la unidad (cámaras, botones de auxilio y GPS).
  7. Los conductores deberán portar un uniforme conformado por pantalón oscuro y camisa blanca
  8. Mantener las unidades en condiciones óptimas de limpieza
  9. Participar en programas de capacitación para las y los operadores de las rutas.
