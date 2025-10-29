Posponen megabloqueo de transportistas en CDMX 29 de octubre 2025, ¿hay nueva fecha?

El megabloqueo de transportistas que estaba anunciado para este miércoles 29 de octubre de 2025 en distintas vialidades de la Ciudad de México (CDMX) fue pospuesto.

Este miércoles se tenía previsto que cerca de 5 mil transportistas harían una movilización masiva en vialidades clave que conectan a la CDMX con zonas como el Estado de México desde temprana hora.

¿Por qué se suspendió el mega bloqueo de transportistas en CDMX?

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) anunció este martes que se acordó, en conjunto con otras agrupaciones, llegar a un diálogo con el gobierno de la CDMX y suspender la movilización prevista.

"La FAT pospone el bloqueo masivo de las principales vialidades de la Ciudad de México y se reconoce la apertura al diálogo de las Secretarías de Movilidad y de Gobierno de la autoridad del gobierno central de la CDMX para llegar a este acuerdo histórico", informó en un comunicado.

¿Cuándo será el megabloqueo de transportistas en CDMX?

Por ahora la FAT informó que aunque se suspendió el bloqueo masivo en distintas zonas, el próximo viernes 31 a las 16:00 horas se reunirán con autoridades en la Secretaría de Movilidad (SEMOVI).

No obstante, por ahora se reservaron a indicar una posibilidad de retomar la movilización, la cual quizás se dé en caso de que no se llegue a un acuerdo.

¿Qué exigen los transportistas? Razón del megabloqueo en CDMX

El objetivo de los bloqueos en CDMX es exigir un ajuste a la tarifa mínima del transporte

concesionado homologándolo con el Estado de México y que se les otorguen vales de gasolina, para que con ello se compense

el alza a los costos de operación, combustible y mantenimiento.

Los transportistas pretendían salir desde las 06:30 horas del miércoles, horario en el que cientos de habitantes se dirigen a su trabajo o escuela.

Las vialidades que estaban contempladas en la movilización de los casi 5 mil manifestantes eran:

