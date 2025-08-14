¡Chilló la rata! Pasajeros golpean a presunto asaltante y se pone a llorar en Coacalco, Edomex

Un presunto asaltante terminó detenido y golpeado después de que pasajeros de una unidad de transporte público lo enfrentaran cuando intentó atracarlos en la combi que viajaban sobre la Vía José López Portillo, a la altura del municipio de Coacalco, Estado de México. El supuesto ratero estaba llorando y suplicando que ya no le pegaran, aseguraba que él no era un ladrón.

De acuerdo con testigos, el sujeto viajaba acompañado de una mujer, quien logró escapar entre la gente cuando comenzó el forcejeo. Los usuarios, cansados de los constantes atracos en la zona, no dudaron en someterlo y darle una golpiza antes de entregarlo a la policía, en el video que circula en redes, incluso se ve a varias mujeres agrediendo al sujeto.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal de Coacalco, quienes se hicieron cargo de la situación. El hombre fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.

En la vía López Portillo, en #Coacalco, un presunto #delincuente fue golpeado por usuarios tras intentar asaltarlos a bordo de una unidad de #TransportePúblico



El sujeto fue detenido y llevado al #MinisterioPúblico; iba acompañado de una mujer que logró escapar.

La cómplice logró huir tras el asalto en Coacalco

La otra asaltante era una mujer, ella logró escapar corriendo hacia calles cercanas, aprovechando la confusión y el tráfico en la López Portillo. Vecinos señalaron que esta no es la primera vez que se reportan asaltos en esta vialidad, especialmente en horas pico, cuando las unidades van llenas.

Cifras alarmantes de robos en transporte público del Edomex

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante los primeros seis meses de 2025 se registraron 2,677 robos en transporte público en el Estado de México.

De ellos, 2,215 casos fueron cometidos con violencia, lo que representa más del 82% de los incidentes. Pero eso no es lo peor, sino que en promedio, en el primer semestre del año se reportan 14 asaltos diarios en este tipo de unidades.

Estas cifras colocan al Edomex como la entidad con mayor incidencia de este delito, lo que ha provocado que muchos pasajeros opten por tomar medidas de autoprotección o incluso enfrentar a los delincuentes, como ocurrió en este caso.

Aumentan asaltos y también incrementa el costo del transporte público en el Edomex

Esta hecho ha levantado más críticas, pues en medio de la ola de violencia e inseguridad que viven a diario los mexiquenses para trasladarse a las escuelas o trabajos, no solo se enfrentan a los atracos que son el pan de cada día, pues hace unos días se confirmó que el costo del transporte público en el Estado de México tendrá un incremento, pasando de 12 a 16 pesos y en trayectos más largos alcanzará los 29 pesos. Los usuarios se dicen inconformes, debido al deterioro de las unidades y los asaltos constantes.

📃 #ComunicadoDePrensa



Atiende Secretaría de Movilidad más de 3 mil quejas ciudadanas por malas prácticas del transporte público.



Más información:👇🏼 pic.twitter.com/uDgOvoMUly — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) August 7, 2025

Diario viajan en medio de la inseguridad en el Estado de México

La López Portillo, que conecta varios municipios del norte del Valle de México, es una de las rutas donde más se han documentado asaltos. Tanto usuarios como choferes señalan que, pese a los operativos, la presencia de la policía es intermitente y muchas veces los atracos se cometen en cuestión de segundos.