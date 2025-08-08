VIDEO: Asaltante es atropellado al intentar huir; policía niega ayuda a la víctima “porque no era su turno” en Puebla

Un asaltante de 15 años, terminó atropellado tras intentar escapar al intentar asaltar a una joven que pidió ayuda a gritos en la colonia Santa María, en la capital de Puebla. Ante la situación, la mujer solicitó auxilio a un policía presente en el lugar, pero, de acuerdo con ella, el uniformado se negó a brindarle apoyo porque no estaba en su turno.

VIDEO: Intentan asaltar a una mujer en Puebla

El pasado miércoles por la mañana, una mujer fue atacada por un grupo de presuntos asaltantes. Los agresores intentaron huir tras el ataque, pero varias personas que se encontraban cerca se sumaron para perseguirlos por las calles de la zona.

El momento quedó registrado en video gracias a una cámara de seguridad. Durante la persecución, uno de los presuntos delincuentes fue atropellado sobre la avenida Héroe de Nacozari, justo frente a una patrulla de la Policía Estatal.

🚨⚠ LADRÓN ES ARR0LLADO AL HUIR DE UN ROBO 🐀🚧🚓



🟡Una mujer fue #asaltada en la 28 Poniente, colonia Santa María, en #Puebla, mientras los delincuentes huían, uno fue atr0pellado frente a una #patrulla de la #policía en Héroe de Nacozari, al pedir ayuda al uniformado, se negó… pic.twitter.com/SLyLQQB7ex — QUÉ POCA MADRE 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) August 7, 2025

La víctima, todavía alterada por lo ocurrido, se acercó al uniformado para pedir ayuda. Sin embargo, según el testimonio de la mujer, el oficial estatal se negó en primera instancia a brindar apoyo, alegando que no se encontraba en su turno.

Ante la inconformidad de los ciudadanos por el intento de asalto, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó a través de su área de comunicación social que, tras la reacción de los vecinos, el responsable, identificado como Alejandro “N”, de 15 años, fue trasladado por paramédicos en calidad de detenido al Hospital de Traumatología y Ortopedia. El joven presentaba una fractura expuesta en tibia y peroné.

Policía niega apoyo a una mujer tras un intento de asalto en Puebla

"¡Auxilio, auxilio, mamá, mamá!” Los gritos de auxilio de la víctima fueron lo primero que se escuchó en la 28 Poniente de la colonia Santa María, cuando los presuntos asaltantes la agredieron. La rápida reacción de los vecinos provocó la persecución que terminó con el atropellamiento del menor señalado.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la actitud de la policía estatal, debido a la negativa inicial del oficial de brindar ayuda pese a encontrarse a escasos metros de la situación.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y aplicar las sanciones que correspondan.