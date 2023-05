Evita sorpresas con tu auto: ¿Qué es el Pase Turístico en Puebla y cuánto cuesta?

El Pase Turístico en Puebla es una medida de registro de ingreso de automóviles a dicha entidad, con el fin de cumplir un límite de emisiones de contaminantes procedentes de vehículos automotores en el estado.

Este trámite es obligatorio para todos los vehículos que no estén emplacados en el estado de Puebla, sean extranjeros o no pertenezcan a las entidades de Tlaxcala, Estado de México (EdoMex), Ciudad de México (CDMX), Morelos y Querétaro, es decir, que no pertenezcan a la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

El gobernador @SergioSalomonC destacó que el #PaseTurístico no es un impedimento para las y los visitantes a Puebla, señaló que se han tramitado 51 mil 386 pases turísticos y creció el 11% la derrama económica. https://t.co/2oFxynOIqh — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) February 13, 2023

¿Qué es el Pase Turístico en Puebla y para qué sirve?

El Pase Turístico en Puebla permite la circulación de automóviles del extranjero o foráneos para circular por la entidad, conforme al Programa de modalidades a la circulación y con base en la Calidad del Aire, Certificados y Hologramas de Verificación vehicular que porten los Vehículos que transiten en la zona metropolitana del valle de Puebla.

Este tipo de pase puede obtenerse una vez al semestre con una vigencia de 14 días, dos veces al semestre vigente por cinco días o hasta cuatro veces al semestre, pero en este último caso, cada registro sólo tiene una vigencia de tres días.

El #PaseTurístico es un trámite ✅GRATUITO y rápido, para que los automóviles que no cuenten con #VerificaciónVehicular puedan circular sin inconvenientes en Puebla.

Ingresa a🌐: https://t.co/Fa408IL3rt



👉Recuerda que no es necesario para los fines de semana pic.twitter.com/KBe0X7m67N — Secretaría de Medio Ambiente (@AmbienteGobPue) March 8, 2023

¿Qué pasa si no tengo el pase turístico en Puebla?

En caso de no contar con el pase turístico para entrar a Puebla, el conductor del vehículo puede ser sancionado con hasta una multa de entre 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización, es decir, entre 2 mil 74 pesos y hasta 3 mil 112 pesos.

Otra opción adicional al pase turístico es obtener un Certificado y Holograma de Testificación de Verificación Vehicular, el cual es otorgado a automóviles emplacados en otros estados que tengan programas obligatorios de verificación que no formen parte de la CAMe y tengan holograma de verificación vigente de la entidad de origen.

Este trámite tiene un costo de 215 pesos y puede ser obtenido en la Ventanilla del Departamento de Verificación y Regulación de Fuentes de laSecretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Puebla.

¿Cuánto cuesta el pase turístico en Puebla?

El trámite para obtener el pase turístico en Puebla no tiene costo alguno para generarlo. Sólo es necesario que el usuario del vehículo tenga la tarjeta de circulación a la mano e ingrese al sitio oficial de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Urbano de Puebla para registrar daros como:



Placa.

Número de serie.

Línea o modelo del auto.

Marca del vehículo.

Año del modelo.

Estado emisor de la placa.

También es vital registrar la fecha de llegada a Puebla, elegir la duración del tipo de pase, de tres, cinco o 14 días. La Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del estado de Puebla recuerda que el pase turístico no tendrá validez en los días que esté declarada la contingencia ambiental atmosférica.