¿Vas a la 183 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa? Protégete del calor extremo y la radiación

La fe y la tradición se respiran en el oriente de la Ciudad de México con el inicio de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, un evento que este año cobra un significado histórico y sin precedentes.

La edición número 183 de este multitudinario encuentro religioso no solo congrega a cientos de miles de feligreses, sino que, por primera ocasión, se realiza bajo el reconocimiento oficial como Patrimonio Cultural Intangible de la Humanidad otorgado por la UNESCO.

El orgullo de los ocho barrios: Un legado que trasciende fronteras

El mérito de esta declaratoria internacional recae directamente en la comunidad. Toda la organización y escenificación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa es llevada a cabo por los propios habitantes de los ocho barrios originarios de la demarcación.

Hugo Vela de Azteca Noticias reportó desde el lugar que se trata de un esfuerzo titánico que involucra a 135 actores con parlamento y a más de 5 mil participantes entre extras y personal de apoyo escénico, quienes mantienen viva una herencia cultural transmitida de generación en generación.

Jueves Santo: Humildad, fe y tradición en el Jardín Cuitláhuac

Durante las actividades del Jueves Santo, el fervor se hizo presente. La escenificación comenzó con el lavatorio de pies, un acto profundamente simbólico donde Jesús lava los pies a sus apóstoles para enseñar el valor del servicio y la humildad ante el prójimo.

Posteriormente, los asistentes presenciaron la representación de la Última Cena, el momento donde se comparte el pan como muestra de acompañamiento y amistad fraterna antes de partir hacia el huerto de Getsemaní, lugar donde se lleva a cabo la oración previa a la aprehensión del Nazareno.

¿Asistirás al Viacrucis? Recomendaciones para evitar un golpe de calor

La jornada cumbre del Viernes Santo promete reunir a una multitud impresionante, por lo que las medidas de prevención son estrictamente necesarias.

Ante el pronóstico de altas temperaturas y una intensa radiación solar en la capital, se recomienda a los asistentes mantenerse bien hidratados en todo momento. Es fundamental acudir con gorra, lentes de sol y aplicar abundante bloqueador solar.

Estas precauciones son vitales para evitar descompensaciones, desmayos o un severo golpe de calor durante el recorrido del Viacrucis. La salud y la seguridad son primordiales para vivir esta manifestación de fe y cultura que hoy, más que nunca, es un orgullo nacional avalado ante el mundo entero.