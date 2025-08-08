Los pasos para sacar la licencia de conducir digital en Edomex: ¿tiene algún costo?
En la era digital, cada vez es más frecuente llevar tu licencia de conducir en el celular; en FIA te explicamos cómo tramitarla en Edomex de manera rápida.
Ya no es extraño que muchos de los trámites oficiales cuenten con una versión digital para facilitar el acceso y la portabilidad, como la licencia de conducir en el Estado de México (Edomex).
En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos cómo obtenerla, cuáles son sus costos y qué requisitos necesitas para tramitarla correctamente.
Paso a paso para sacar la licencia digital en Edomex
Para poder tramitarla es necesario que descargues la aplicación disponible para Android como “Licencia Digital EDOMEX” y para iOS bajo el nombre “Licencia de Conducir Digital Edomex”.
- Agrega tu licencia física: Abre la aplicación y presiona “Agregar licencia”.
- Registra tu licencia física: Escanea el código QR que aparece en la parte trasera de tu licencia o utiliza la tecnología NFC si tu teléfono lo permite.
- Verifica tus datos personales: La aplicación mostrará tu nombre, fecha de nacimiento, número de licencia y otros datos importantes. Revisa que toda la información coincida.
- Realiza la validación biométrica para confirmar tu identidad
- Registra tu número telefónico: Introduce tu número móvil para recibir un código vía SMS. Captura este código en la aplicación para finalizar el proceso de registro.
Al completar estos pasos, tu licencia digital estará disponible dentro de la aplicación y podrás usarla con la misma validez legal que la física para conducir en todo México.
Te compartimos en menos de un minuto, todo lo que necesitas saber para tramitar tu licencia 🪪 de conducir por tu primera vez. #ElPoderDeServir— Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) February 10, 2025
🔎 Consulta requisitos y costos en el siguiente link:
💻 https://t.co/NMYAWT27Mu pic.twitter.com/2pYf8O1MO3
Costos de la licencia de conducir física en Edomex
La licencia digital es gratuita, pero es indispensable contar primero con la licencia física vigente, la cual sí tiene un costo que depende del tipo y vigencia que elijas. ¿Cuánto cuesta?
Licencia Tipo A (Automovilista)
- 1 año: $719
- 2 años: $963
- 3 años: $1,287
- 4 años: $1,712
Licencia Tipo C (Motociclista)
- Mismos costos que la Tipo A.
Licencia Tipo E (Conductor de servicio particular)
- 1 año: $942
- 2 años: $1,256
- 3 años: $1,675
- 4 años: $2,332
Licencia Tipo D (Permiso provisional de práctica)
- 1 año: $3,420
- Duplicado de licencia o permiso: costo: $486
Requisitos para sacar la licencia de conducir en Edomex
Si vas a tramitar tu licencia física por primera vez, debes reunir los siguientes documentos y cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad del Edomex:
- Acta de nacimiento o carta de naturalización vigente.
- CURP (Clave Única de Registro de Población).
- Identificación oficial con fotografía vigente (INE, cédula profesional, cartilla militar).
- Comprobante de domicilio original, con antigüedad no mayor a tres meses.
- Aprobar el examen teórico del Reglamento de Tránsito del Estado de México.
- Comprobante de pago del trámite, que puede hacerse en línea o directamente en las oficinas correspondientes con tarjeta de débito o crédito.