Los pasos para sacar la licencia de conducir digital en Edomex: ¿tiene algún costo?

Ya no es extraño que muchos de los trámites oficiales cuenten con una versión digital para facilitar el acceso y la portabilidad, como la licencia de conducir en el Estado de México (Edomex).

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te explicamos cómo obtenerla, cuáles son sus costos y qué requisitos necesitas para tramitarla correctamente.

Paso a paso para sacar la licencia digital en Edomex

Para poder tramitarla es necesario que descargues la aplicación disponible para Android como “Licencia Digital EDOMEX” y para iOS bajo el nombre “Licencia de Conducir Digital Edomex”.



Agrega tu licencia física: Abre la aplicación y presiona “Agregar licencia”. Registra tu licencia física: Escanea el código QR que aparece en la parte trasera de tu licencia o utiliza la tecnología NFC si tu teléfono lo permite. Verifica tus datos personales: La aplicación mostrará tu nombre, fecha de nacimiento, número de licencia y otros datos importantes. Revisa que toda la información coincida. Realiza la validación biométrica para confirmar tu identidad Registra tu número telefónico: Introduce tu número móvil para recibir un código vía SMS. Captura este código en la aplicación para finalizar el proceso de registro.

Al completar estos pasos, tu licencia digital estará disponible dentro de la aplicación y podrás usarla con la misma validez legal que la física para conducir en todo México.

Te compartimos en menos de un minuto, todo lo que necesitas saber para tramitar tu licencia 🪪 de conducir por tu primera vez. #ElPoderDeServir



🔎 Consulta requisitos y costos en el siguiente link:

💻 https://t.co/NMYAWT27Mu pic.twitter.com/2pYf8O1MO3 — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) February 10, 2025

Costos de la licencia de conducir física en Edomex

La licencia digital es gratuita, pero es indispensable contar primero con la licencia física vigente, la cual sí tiene un costo que depende del tipo y vigencia que elijas. ¿Cuánto cuesta?

Licencia Tipo A (Automovilista)

1 año: $719

2 años: $963

3 años: $1,287

4 años: $1,712

Licencia Tipo C (Motociclista)

Mismos costos que la Tipo A.

Licencia Tipo E (Conductor de servicio particular)

1 año: $942

2 años: $1,256

3 años: $1,675

4 años: $2,332

Licencia Tipo D (Permiso provisional de práctica)

1 año: $3,420

Duplicado de licencia o permiso: costo: $486

Requisitos para sacar la licencia de conducir en Edomex

Si vas a tramitar tu licencia física por primera vez, debes reunir los siguientes documentos y cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría de Movilidad del Edomex:

