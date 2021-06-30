Tras prueba PCR, mujer descubre pieza de parchís atorada en su nariz

Mary McCarthy, una trabajadora de cocina en un hospital de Nueva Zelanda, llevaba más de 30 años con un dolor en la nariz, pero nunca se atendió, hasta que se realizó una prueba PCR para detectar el Covid-19 y tras un dolor más intenso, se descubrió al causante: una ficha de parchís.

La mujer compartió que todo empezó hace 37, cuando era una niña que jugaba parchís junto a sus siete hermanas y hermanos. En aquel entonces, crearon una versión propia del juego que consistía en ponerse las piezas en ambas fosas nasales y soplar hacia afuera para ver quién hacía que las piezas de parchís llegaran más lejos.

En una ocasión, en vez de exhalar, inhaló y la pieza se fue hacia adentro de su nariz. Por miedo nunca le dijo a su madre y simplemente siguió con su vida, eliminando de su mente ese episodio.

Todo cambió cuando tuvo que someterse a una prueba PCR por su trabajo, y el dolor al que se había acostumbrado se volvió más intenso.

"Mi nariz goteaba constantemente y tenía mucho dolor", afirmó.

La mujer confesó que durante toda su vida, médicos le dijeron que el dolor podía ser ocasionado por una afección crónica de los senos nasales, pero al notar un dolor más intenso, decidió ir al médico, pues sabía que había algo extraño.

"Afortunadamente, la enfermera y el doctor pensaron que era algo más que dolor en los senos nasales. Me preguntaron si alguna vez me había metido algo en la nariz y, entre risas, recordé el desafortunado episodio del parchís".

Tras la confesión, los médicos decidieron realizarle más pruebas, hasta que una radiografía mostró la pieza de parchís alojada junto al tabique nasal.

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Médicos operaron para extraer la pieza de parchís

En primera instancia, el médico trató de extraer la pieza con maniobras simples, pero tras 37 años alojada en la nariz de la mujer, la pieza de parchís se calcificó, por lo que era imposible extraerla sin lastimarla más.

El médico anestesió a Mary y le realizó una "pequeña cirugía", como él mismo describió. Tras poco más de una hora de maniobras, consiguió sacar la ficha de parchís por la boca de la paciente.

Poco después, la mujer despertó y se percató de que la ficha amarilla aún conservaba su color original.

"Había calcificación a su alrededor y probablemente por eso mi nariz se había torcido un poco", concluyó.

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