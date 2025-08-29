Discusión de la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña en el Senado EN VIVO

Inició la sesión de la Comisión Permanente en medio de inconformidades y gritos debido a que Gerardo Fernández Noroña pretendía que abandonaran los trabajos algunos legisladores del PRI que no pertenecen a la Permanente. Los priistas protestaron, pero con fundamento, por lo que Noroña terminó por aceptar que se quedarán dentro del salón de sesiones. Continúa el debate para analizar el enfrentamiento a golpes entre Fernández Noroña y Alejandro Moreno.