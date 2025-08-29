Discusión de la pelea entre Alito Moreno y Fernández Noroña en el Senado EN VIVO
Este viernes, en sesión de la Comisión Permanente del Senado, se habla sobre el altercado entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña ocurrido antier, miércoles 27 de agosto.
Para este viernes 29 de agosto, se convocó a una sesión plenaria de la Comisión Permanente del Senado donde únicamente se encontrarán los legisladores de Morena y aliados, el PT y el Verde, sin la oposición completa, el PAN y MC, con un único objetivo: hablar sobre lo ocurrido el pasado miércoles donde debió ser el cierre de la Permanente.
Sesión en el Senado
Rubén Moreira reclama que Fernández Noroña NO respetaba no ser miembro de la Comisión Permanente
El priista Rubén Moreira muestra un video donde se ve a Fernández Noroña NO respetar no ser miembro de la Comisión Permanente y tomar la palabra por la fuerza. Lo mismo de lo que hoy se está quejando.
Noroña afirma que presentó denuncias penales a los priistas
Fernández Noroña reprueba lo ocurrido el miércoles y, en un intento de victimización, afirmó que presentó denuncias penales en contra de los legisladores que participaron en el altercado.
Fernández Noroña quiere sacar a legisladores priistas
Inició la sesión de la Comisión Permanente en medio de inconformidades y gritos debido a que Gerardo Fernández Noroña pretendía que abandonaran los trabajos algunos legisladores del PRI que no pertenecen a la Permanente. Los priistas protestaron, pero con fundamento, por lo que Noroña terminó por aceptar que se quedarán dentro del salón de sesiones. Continúa el debate para analizar el enfrentamiento a golpes entre Fernández Noroña y Alejandro Moreno.
Senador Rubén Moreira del PRI denuncia que el Senado esté cercado con granaderos
Noroña mandó a cercar el Senado con granaderos, denunció el diputado Rubén Moreira. “Nomás somos cuatro”, insistió el priista.
Comienza la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión
Cerca de las 10:10 horas, comenzó la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en el Senado de la República este viernes 29 de agosto, donde se discutirá el altercado entre Alejandro “Alito” Moreno y Gerardo Fernández Noroña.
#CDMX | Inició la sesión de la Comisión Permanente en medio de inconformidades y gritos debido a que @fernandeznorona pretendía que abandonaran los trabajos algunos legisladores del @PRI_Nacional que no pertenecen a la Permanente.
Los priistas protestaron airadanente pero con… pic.twitter.com/GjpU51UJBK
Morena cerca con granaderos el Senado de la República
Comienzan a llegar granaderos a las inmediaciones del #Senado. Esta mañana, está convocada la Comisión Permanente a sesión extraordinaria, para abordar el pleito que se registró el pasado miércoles entre los legisladores Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña.
#AlMomento | Comienzan a llegar granaderos a las inmediaciones del #Senado. Esta mañana, está convocada la Comisión Permanente a sesión extraordinaria, para abordar el pleito que se registró el pasado miércoles entre los legisladores @alitomorenoc y @fernandeznorona.
Vía:… pic.twitter.com/9zs37Uv7I6