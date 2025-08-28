Alito Moreno acusa a trabajador del Senado de fingir lesiones tras la pelea con Fernández Noroña

El reciente altercado entre el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno, y el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha escalado de unos empujones a toda una controversia mediática que muchos señalan de “telenovela”. Uno de los argumentos se centra en Emiliano González González, quien es fotógrafo personal de Noroña, quien supuestamente estaría fingiendo sus lesiones, según el priista Moreno Cárdenas.

Era inminente... se veía venir.



La #ComisiónPermanente estalló en caos: gritos, empujones y hasta golpes entre Fernández Noroña y "Alito" Moreno.



Todo comenzó cuando el presidente del #Senado se negó a debatir los temas del día. El del #PRI subió a tribuna a reclamar… y ahí… pic.twitter.com/KmkGZoQ4Wr — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 28, 2025

PRI acusa a trabajador de Fernández Noroña de fingir lesiones tras pelea con Alito Moreno

El altercado, capturado en video, mostró a Alito Moreno empujando a González. Aunque el incidente parecía menor y González se levantó sin aparentes dificultades, su posterior reaparición en público generó diversas acusaciones sobre un montaje. Las imágenes que circulan muestran al trabajador de Noroña usando un collarín, vendajes y un cabestrillo.

Diversas personas hicieron algunas observaciones sobre el vendaje de González González como:



El collarín rígido: Se ve flojo y sin un soporte real, lo que lo vuelve terapéuticamente inútil.

Se ve flojo y sin un soporte real, lo que lo vuelve terapéuticamente inútil. El vendaje de muñeca: Sin férula ni inmovilización, no tiene una utilidad médica real.

Sin férula ni inmovilización, no tiene una utilidad médica real. El cabestrillo: Mal puesto y simulado, no cumple su función de descargar el peso ni coincide con la supuesta lesión.

Muy grave que los medios estén hablando de un enfrentamiento, cuando todos los videos acreditan una agresión cobarde a mi persona y una golpiza en el suelo a Emiliano González González, que tiene lesiones serias y le rompieron el equipo. — Fernández Noroña (@fernandeznorona) August 27, 2025

Por su parte, el priista Alito Moreno recalcó: “Pero sacan un montaje, como hace Morena, lleno de vendas, collarines, dan una rueda de prensa y terminando exhiben otros videos donde no tiene nada y sale caminando”.

Asimismo, una transmisión de la senadora morenista Verónica Camino muestra que Emiliano González, fotógrafo personal de Gerardo Fernández Noroña se levantó sin problema y no muestra los daños que después exhibieron los morenistas.

Cuando no hay argumentos y no hay razón, se recurre a la traición y a la violencia.



Además de #TraidoresALaPatria, #Porros.



Mi solidaridad con el Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República @fernandeznorona, las compañeras Diputadas @Dolores_PL, @liliaaguilarmx y… pic.twitter.com/qgt344yhdW — Vero Camino Farjat (@veronicacamino) August 27, 2025

Moreno Cárdenas afirmó que el trabajador llegó por atrás y lo tocó en la espalda, argumentando que al notar que tenía un tubo creyó que lo iba a agredir, por lo que lo empujó.

“Él llega por atrás, esta persona, él no es parte del Senado de la República, no puede estar en esos lugares, por ley no puede atacar a ninguno de los legisladores que estamos en la permanente, y él llega por atrás y lo que vemos es como un tubito que tiene y obviamente se me pone enfrente y lo empujamos porque creímos que nos iba a agredir, porque nos tocó por la espalda”, mencionó.

A pesar de que Noroña afirmó que, con las lesiones que presentó su trabajador, iban a solicitar el desafuero de varios priistas involucrados en el altercado, Ignacio Mier, vicecoordinador de los senadores morenistas, consideró que las lesiones y daños no alcanzan para solicitar el desafuero.