“Club de pelea” en Angelópolis, Puebla: Jóvenes se agarran a golpes por 500 pesos

Angelópolis, Puebla, volvió a ser noticia, pero no por algo bueno, sino por la violencia que se desata durante las noches, cuando las luces de los antros se apagan y los jóvenes deciden hacer un "club de pelea" para golpearse entre ellos.

Fue este 30 de abril cuando se difundieron imágenes de jóvenes peleando a las afueras de un antro, donde aseguran se organizan peleas con premios monetarios para la persona que gane.

Captan “club de la pelea” afuera de antro en #Puebla

Durante la madrugada del 19 de abril, se registró una riña entre jóvenes a las afueras del antro Black, en la zona de Angelópolis.

🥊 Testigos señalan que organizaban peleas

💰 Ofrecían hasta 500 pesos al ganador pic.twitter.com/HuobfONRcO — Puebla (@PueblaenLinea) April 30, 2026

Apuestas y puñetazos: el negocio de la madrugada en Angelópolis

Testigos presenciales aseguran que la riña del 19 de abril no fue el típico pleito de borrachos por un empujón. Al parecer, entre el grupo de jóvenes se estaban lanzando retos directos: 500 pesos para quien resultara vencedor.

El video captado muestra a sujetos intercambiando patadas y forcejeos mientras los demás observaban, convirtiendo la vía pública en un "club de la pelea" improvisado.

¿De cuándo es el video de la riña en Angelópolis?

Aunque los hechos ocurrieron hace casi dos semanas, fue hasta este 30 de abril cuando las imágenes inundaron las redes sociales. En el clip se ve claramente cómo la trifulca se extiende por varios minutos.

A pesar de que Angelópolis es una zona supuestamente vigilada, en el video no se asoma ni una sola patrulla ni personal de seguridad privada del establecimiento para separar a los involucrados, permitiendo que la violencia escalara sin filtros.

¿Qué provocó que los jóvenes pelearan?

La mayoría de los participantes en este "torneo" callejero presentaban un evidente estado de ebriedad.

Para los jóvenes parecía un juego, pero pudo haber terminado en una tragedia mayor, considerando que la pelea ocurrió a escasos metros del paso de vehículos y sobre banquetas de concreto.

🇲🇽 🥊 💰

CAPTAN CLUB DE LA PELEA AFUERA DE ANTRO EN PUEBLA



¡JÓVENES LUCHAN POR 500 PESOS EN LA CALLE!



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Durante la madrugada del 19 de abril se grabó una riña entre jóvenes a las afueras del antro Black en la zona de Angelópolis Puebla.… pic.twitter.com/ppVheuhyXQ — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 30, 2026

¿Dónde estaba la policía de Puebla?

La zona de Angelópolis es conocida por ser un punto crítico de riñas, y aun así, este grupo tuvo tiempo suficiente para organizar sus apuestas, pelear y retirarse del lugar sin que hubiera un solo detenido.

Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad no ha informado sobre personas lesionadas de gravedad.

La falta de consecuencias legales parece dejar que los jóvenes se golpeen y no tengan ninguna sanción o represalia y, por lo mismo, continúen haciéndolo y encontrándolo divertido para entretenerse.