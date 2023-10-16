Autoridades de la CDMX integran carpeta de investigación por pelea en famosa taquería; hay uno detenido

Tras la pelea que tuvo lugar en la famosa taquería El Borrego Viudo, las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) afirmaron que integraron una carpeta de investigación por el delito de lesiones por riña, esto, después de los hechos que se registraron el pasado domingo 15 de octubre por la noche donde clientes fueron agredidos por los meseros del lugar.

La taquería ubicada en Avenida Revolución, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo, se encuentra asegurada por las autoridades capitalinas. De acuerdo con las primeras investigaciones, la policía fue requerida por unos clientes que tenían un conflicto con trabajadores del establecimiento.

¿Qué pasó en la taquería "El Borrego Viudo"?

Según lo declarado por uno de los clientes afectados, acudió con otras tres personas y sostuvieron una discusión con empleados por el total de la cuenta; pues aseguraron que les quería cobrar doble. Tras los reclamos, estos escalaron hasta los golpes, mismos que quedaron registrados en video.

#Seguridad | Meseros de la #taquería #ElBorregoViudo golpearon salvajemente a una pareja que se negó a pagar una cuenta ya que, supuestamente, estaban cobrando más de lo que consumieron.



En #RedesSociales circulan los #videos en los que se observa la #agresión. pic.twitter.com/4ujfN8mC8l — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2023

Asimismo, en redes sociales se dijo que los meseros golpearon salvajemente a la pareja, que se negó a pagar una cuenta, pues, supuestamente, estaban cobrando más de lo que consumieron. En videos difundidos, se puede observar como alrededor de cinco trabajadores rodearon a las dos personas, además se escuchan gritos y el sonido de una botella rompiéndose.

El hecho causó indignación en redes sociales y exigieron justicia, además de que algunos dijeron que habían tenido experiencias similares. En ese sentido, el alcalde de la demarcación, Mauricio Tabe, condenó el actuar de los meseros y pidió un castigo a la Fiscalía capitalina.

La FiscaliaCDMX integra una carpeta de investigación por el delito de lesiones por riña, luego de que tomó conocimiento de una posible agresión por golpes de empleados a clientes de una taquería ubicada en Avenida Revolución, colonia Tacubaya, alcaldía Miguel Hidalgo. El… pic.twitter.com/iQXRLr9E97 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 16, 2023

“La información que tengo es derivada de un pleito entre los comensales y los meseros, al parecer porque no aceptaban el pago de la cuenta, que supuestamente eso dio origen al conflicto. Aquí hago un llamado a la fiscalía a que de inmediato haga las detenciones sobre los responsables y también haga las investigaciones para que se aclare el asunto”, dijo.

De manera paralela, elementos de la Policía de Investigación (PDI) iniciaron la búsqueda de posibles testigos, así como de las cámaras de videovigilancia, públicas y privadas, que hayan registrado los hechos y permitan esclarecerlos.