VIDEO: Reportan brutal pelea entre clientes y empleados de famosa taquería CDMX

Momentos de tensión se vivieron en la tradicional taquería El Borrego Viudo, cuando personal del establecimiento y clientes protagonizaron una pelea que quedó grabada y compartida en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, la trifulca se habría dado porque empleados de El Borrego Viudo cobraron de más, tras recibir reclamos pasaron más allá de las palabras y llegaron a los golpes.

VIDEO: Pelea en la taquería Borrego Viudo entre clientes y empleados

En el video con una duración de 45 segundos se puede ver que alrededor de cinco trabajadores rodean al hombre que presuntamente estaría acompañado de una mujer. Entre gritos, los testigos no interfirieron en la pelea, lo que generó distintos comentarios en redes sociales, pues en los últimos segundos se escucha que se rompe un cristal y una mujer vestida de blanca tendría manchas de lo que presuntamente sería sangre.

Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas que participaron en la pelea; sin embargo, el alcalde de la demarcación, Mauricio Tabe condenó los hechos y pidió un castigo.

#Seguridad | Meseros de la #taquería #ElBorregoViudo golpearon salvajemente a una pareja que se negó a pagar una cuenta ya que, supuestamente, estaban cobrando más de lo que consumieron.



En #RedesSociales circulan los #videos en los que se observa la #agresión. pic.twitter.com/4ujfN8mC8l — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 16, 2023

Mauricio Tabe pide tomar acciones contra agresores en taquería 'Borrego Viudo'

A las pocas horas que comenzaron a circular los videos, el alcalde de Miguel Hidalgo le solicitó a la Fiscalía General de Justicia que dé con los responsables y se tomen acciones al respecto, por lo que pidió dar a conocer qué ocasionó la brutal pelea.

"La información que tengo es derivada de un pleito entre los comensales y los meseros, al parecer porque no aceptaban el pago de la cuenta, que supuestamente eso dio origen al conflicto. Aquí hago un llamado a la fiscalía a que de inmediato haga las detenciones sobre los responsables y también haga las investigaciones para que se aclare el asunto", dijo el alcalde.

