“La historia pedirá cuentas a Donald Trump por el 6 de enero": Pence

El exvicepresidente de Estados Unidos Mike Pence ofreció este sábado su reproche más contundente hasta la fecha a su otrora jefe Donald Trump, afirmando que la historia le pedirá cuentas por su papel en el ataque al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021.

Pence se encontraba en el Capitolio cuando miles de partidarios de Trump irrumpieron en el edificio en un intento de impedir que el Congreso certificara los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, que Trump perdió frente a Joe Biden.

Como el vicepresidente tiene el papel constitucional de presidente del Senado, Pence estaba presidiendo lo que siempre había sido la tarea ceremonial de aprobar los votos del Colegio Electoral para elegir al presidente y al vicepresidente.

Pence says ‘history will hold Donald Trump accountable’ for Jan. 6th pic.twitter.com/yEkpRUUCDE — Threepenny Writer (@sanmonbunshi1) March 12, 2023

Trump y su papel en el ataque al Capitolio

A lo largo del asedio, Trump envió varios tuits, uno llamando a los republicanos a "luchar" y otros haciendo falsas afirmaciones de fraude electoral. También criticó a Pence por certificar los resultados.

"El presidente Trump se equivocó", dijo Pence a los periodistas reunidos y sus invitados en la cena Gridiron, un evento anual de corbata blanca en Washington, DC.

"No tenía derecho a anular las elecciones, y sus imprudentes palabras pusieron en peligro a mi familia y a todos los que estaban en el Capitolio ese día, y sé que la historia hará responsable a Donald Trump".

Pence, que está considerando presentarse a la nominación republicana para las elecciones presidenciales de 2024, fue llevado a un lugar seguro por las fuerzas del orden durante el ataque al Capitolio.

Pence y Trump

Mike Pence rara vez se refirió al 6 de enero en los meses posteriores al incidente, pero desde entonces ha aumentado sus críticas a los alborotadores y al comportamiento de su antiguo jefe ese día.

Ha criticado duramente la conducta de Trump en recientes entrevistas en los medios de comunicación y, en unas memorias publicadas en noviembre, acusó a Trump de poner en peligro a su familia.

Sin embargo, los comentarios de Pence el sábado fueron los más contundentes hasta la fecha.

"Lo que ocurrió ese día fue una vergüenza", dijo. "Y se burla de la decencia retratarlo de otra manera. Mientras viva, nunca, nunca disminuiré las heridas sufridas, las vidas perdidas o el heroísmo de las fuerzas del orden en ese trágico día."

Un portavoz de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios fuera del horario laboral.