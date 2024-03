Pensión Bienestar 2024: ¿En qué fecha se reanudan los pagos a adultos mayores?

Desde finales de enero y durante febrero, los beneficiarios de los programas sociales federales de la Secretaría de Bienestar han recibido pagos dobles de 12 mil y 6 mil 100 pesos en el caso de la Pensión Bienestar.

¿Cuándo se reanudan los pagos de la Pensión Bienestar 2024?

Debido a las elecciones federales del 2 de junio, los pagos de los bimestres de marzo-abril y mayo-junio se depositaron por adelantado. Por lo tanto, los beneficiarios de las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, entre otros programas, no recibirán más pagos hasta que se haya concluido el proceso electoral, es decir, en julio.

¿Qué pasa si no se retira el pago antes de la veda electoral?

El 1 de marzo comienza la veda electoral, lo que significa que no se pueden realizar anuncios o eventos relacionados con los programas sociales. Sin embargo, los beneficiarios que aún no hayan retirado el dinero de los pagos adelantados no tienen que preocuparse, ya que el efectivo estará disponible en sus tarjetas del Banco del Bienestar.

Muchos beneficiarios se preguntan qué pasará con los programas sociales durante las campañas electorales. La Secretaría de Bienestar ha confirmado que los pagos se reanudarán en julio y que no se suspenderán ni modificarán durante este periodo.

Es importante recordar que el dinero de los programas sociales es un derecho de los beneficiarios y no está condicionado a ningún proceso electoral. Para más información, los beneficiarios pueden consultar la página web de la Secretaría de Bienestar o llamar al teléfono 800 639 42 64.