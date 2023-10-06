¿Cuánto aumentará la Pensión Bienestar en 2024 para los adultos mayores?

En 2024 aumentará la Pensión Bienestar en 2024 para los adultos mayores y esto es una buena noticia para las abuelitas y abuelitos de este país, te decimos a cuánto ascenderá el monto del apoyo.

El programa de la Pensión Bienestar fue creado por el gobierno y tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas mayores. El apoyo económico actualmente es de cuatro mil 800 pesos bimestrales y se entrega de manera directa, sin intermediarios.

A diferencia de otros programas sociales, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores está elevada a rango constitucional. Esto significa que el Estado mexicano tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la entrega de este apoyo económico, sin importar el gobierno o gobernantes en turno.

¿Cuánto van a cobrar los adultos mayores en 2024 con la Pensión del Bienestar?

El incremento, anunciado por la Secretaría del Bienestar, entrará en vigor a partir del primer bimestre del próximo año. Los beneficiarios recibirán un apoyo económico de hasta 6 mil pesos bimestrales.

Este aumento es significativo, ya que representa un incremento de $1,200 pesos en comparación con el monto actual de la pensión. Se espera que este incremento ayude a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en México.

Quienes deseen registrarse para su Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Identificación oficial vigente.

Acta de nacimiento.

CURP de reciente impresión.

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

Teléfono de contacto celular y de casa.

¿Qué edad debo tener para sacar la Pensión del Bienestar?

Debes tener 65 años o más de edad cumplidos dentro del bimestre de incorporación y dentro de otros requisitos (los que te mencionamos anteriormente) debes ser mexicano o mexicana, por nacimiento o naturalización, con domicilio actual en la República Mexicana.

Debes mostrar tu documento de identificación vigente: credencial para votar o del INAPAM, pasaporte u otros documentos expedidos por la autoridad correspondiente que acrediten identidad) y el Formato Único de Bienestar debidamente llenado.