Pepe Aguilar admite que Ángela “la regó" al cantar el Himno Nacional

Pepe Aguilar, cantante regional mexicano y padre de Ángela Aguilar, no se quedó callado sobre las múltiples críticas que ha recibido su hija tras su interpretación del Himno Nacional Mexicano, previo a la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Billy Joe Saunders el pasado sábado en Dallas, Texas.

La intérprete de 17 años recibió múltiples críticas porque alargó algunas notas durante su entonación del himno, lo que le trajo miles de críticas en redes sociales, e incluso hubieron quienes pidieron que la Secretaría de Gobernación (Segob), le imponga una multa, basándose en el artículo 39 de la Ley sobre la Bandera, el Escudo y el Himno Nacional.

Por esto, Pepe Aguilar intervino a través de sus redes sociales, donde agradeció al ‘Canelo’ Álvarez por la invitación, reconociendo también que esta pelea, a la que asistieron más de 70 mil personas al AT&T Stadium, fue el primer evento masivo en el continente americano después de más de un año, y por supuesto, también habló sobre la polémica alrededor de la interpretación de su hija.

“No deja de sorprenderme la capacidad de argüende que tienen las pinches redes sociales, y está padrísimo, me encanta y por eso estoy ahí", afirmó el cantante.

“Más de un año sin eventos masivos y el pinche trending topic es el Himno Nacional de Ángela, está chido cómo tienen muchos sus prioridades, está padre. No hacen trending topic de lo que acabo de decir, ¡qué vergüenza!”, añadió el hijo de Antonio Aguilar.

“Sí hubo un error, sí la regó, pero ojo, ¡no es para fusilarla! Pero sí la regó, en qué la regó. Yo se los voy a decir, porque muchos de los que critican no tienen ni puta idea de lo que están hablando. La regó en que lo cantó como si se hubiera tomado unas pastillas de ‘sloamy down’ (para dormir)", explicó el padre de Ángela.

Aguilar añadió que el error fue que su hija lo cantó más lento, a diferencia de las críticas en redes sociales que afirmaban que Ángela cambió la entonación.

Aguilar también señaló que el gran problema fue que los audífonos de respaldo que tenía su hija no servían, por lo que tuvo que guiarse con las bocinas del estadio, que generalmente transmiten la señal con un retraso de un segundo, algo que, según él, le pasó factura por su juventud y corta experiencia.

“Es obvio que cantes así de lento, porque vas a tratar de llegar y compensar eso. Los que lo conocen y saben, entienden lo que estoy diciendo. Ojo, no es pretexto, sí la regó y tendría que haber tenido, si va y se monta en un escenario así, la capacidad de haber salido, pero no la tiene y no la tuvo, son unas por otras”, explicó el cantante.

Sobre las críticas que Ángela Aguilar recibió sobre la entonación, Pepe afirmó que en ningún momento la cambió y recalcó que simplemente entonó el Himno Nacional más lento.

¿Qué dice la ley sobre el Himno Nacional?

De acuerdo con la petición en redes sociales de imponer una multa a Ángela Aguilar por su interpretación del Himno Nacional, la ley dice:

“Queda estrictamente prohibido alterarla letra o música del Himno Nacional y ejecutarlo total o parcialmente con compensaciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el Himno Nacional con fines de lucro”, señala el artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales.

