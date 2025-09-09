Este es el esquema criminal del llamado “huachicol fiscal”, en México, uno de cada tres litros de combustible que usted paga es ilegal.

Huachicol fiscal

“Es que alrededor del 30 por ciento de todo el combustible que se está consumiendo diariamente en nuestro país tiene estas consideraciones o estos orígenes ilegales”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Es decir, es combustible, que no paga impuestos, que entra ilegalmente al país, pero usted no lo sabe, y lo termina pagando de todos modos, aquí te dejamos un ejemplo.

De cada litro de gasolina que se vende en promedio en 24 pesos, lo que se paga por el costo del petróleo es de 9 pesos con 43 centavos por impuesto especial sobre producción y servicios, 5.50 por IVA 3.80 por transporte, refinación y mercadotecnia son 3 pesos con 48 centavos y la ganancia del gasolinero es de un peso con 79 pesos.

Los impuestos son para los criminales

Así, es, el 40 por ciento de lo que usted paga por un litro son impuestos, impuestos que no están llegando a las arcas públicas, sino a los bolsillos del crimen organizado.

“Estamos hablando de un negocio que nos está dando 493 millones de pesos de pura ganancia cada día”, mencionó Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Es decir, las gasolineras que compran combustible de contrabando no suelen bajar sus precios para no levantar sospechas, prefieren quedarse con las ganancias sin que nadie los moleste.

Se estima que cada año dejan de entrar a las arcas públicas cerca de 180 mil millones de pesos por el contrabando de combustible.

Un negocio multimillonario donde todos ganan, redes criminales y funcionarios estatales y federales. Menos usted, el consumidor, que paga su gasolina sin saber a quién está beneficiando.