Detienen a varios empresarios y funcionarios públicos han sido detenidos por su presunta vinculación con el mercado ilegal de combustibles. Lo anterior luego de realizar operativos recientemente en Tamaulipas.

La Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han ejecutado diversas órdenes de aprehensión contra empresarios y servidores públicos. Las detenciones están relacionadas con una investigación sobre el mercado ilícito de combustibles.

Decomisan 10 millones de litros de combustible

Las autoridades no han revelado más detalles, pero confirmaron que las detenciones son resultado de una investigación iniciada en marzo, tras el decomiso de 10 millones de litros de hidrocarburos en Tampico, Tamaulipas.

