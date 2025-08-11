Trump anuncia prórroga de impuestos a productos de China

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este lunes una pausa en la aplicación de impuestos a productos de China, la cual se extenderá por al menos 90 días, de acuerdo con medios como CNBC. La aplicación de este gravamen estaba programada para el martes 12 de agosto de 2025.

Más temprano esta mañana, el mandatario estadounidense evadió responder a un reportero sobre si habría una extensión del plazo para aplicar este tipo de impuesto. “Ya veremos”, declaró y aseguró que China estaba en negociaciones con Estados Unidos.

“Hemos estado negociando muy bien con China. Como probablemente hayan oído, tienen aranceles (impuestos) enormes que le están pagando a Estados Unidos”, afirmó Trump y destacó que tiene una buena relación con Xi Jinping, su similar de China.

Trump incluso sugirió que no haría un acuerdo con la empresa estadounidense de chips Nvidia, con el fin de permitir la venta de un nuevo procesador de nueva generación de China, aunque no descartó que llegue a un nuevo trato.

Información en desarrollo.