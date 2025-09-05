Un padre de familia en la Ciudad de México (CDMX) fue asesinado y enterrado en el patio de su casa, presuntamente por su propia hija, quien 21 años después del crimen, fue detenida al ser acusada del homicidio de su papá.

Los hechos por los que la mujer llamada Reyna “N” ocurrieron en 2004 en una casa ubicada en la alcaldía Iztacalco, pero este jueves 4 de septiembre de 2025, las autoridades informaron que fue aprehendida por su probable responsabilidad en el asesinato de su papá.

Hija confesó a sus hermanos el asesinato de su papá en CDMX

De acuerdo con la investigación, Reyna “N” previamente discutió con su padre y presuntamente lo golpeó en la cabeza en repetidas ocasiones, causándole la muerte.

La Fiscalía de la CDMX informó que la mujer, posteriormente, habría colocado el cuerpo del señor en una bolsa de plástico para enterrarlo en el patio de su domicilio.

Reyna “N” después se comunicó telefónicamente con sus hermanos para confesar lo sucedido y luego huyó del lugar, pero 21 años después, agentes de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía de CDMX localizaron y aprehendieron a la mujer.

Mujer acusada del homicidio de su papá dejó una nota ofreciendo disculpas

La indagatoria refiere que la probable responsable habría dejado una nota en la que confesó su participación en los hechos, indicó la institución.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Reyna “N” por su probable responsabilidad en el homicidio de su padre, ocurrido en la alcaldía Iztacalco en 2004”, informó la institución hoy.

Cuando los hermanos recibieron la llamada de Reyna “N” acudieron al domicilio, donde encontraron, junto al cuerpo de su papá, una nota en la que su hermana ofrecía disculpas y les pedía que no la buscaran.

Siete años sin justicia: Kevin fue asesinado por su ‘mejor amigo’ en el Edomex; crimen sigue impune

Hija se escondía en varios estados; fue encarcelada en Iztapalapa

Luego del crimen, la investigación se mantuvo en pie. Durante los años siguientes, la mujer permaneció en distintos estados del país hasta que fue localizada y aprehendida por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Después de su detención, la mujer, cuya edad no se indicó, fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social en Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa, donde fue presentada ante la autoridad judicial, quien determinará su situación jurídica.