Destituyen a fiscal en Coatzacoalcos, Veracruz, por caso del periodista Rafael “Lafita” León, acusado de “terrorismo”

Fue destituida la fiscal regional de la zona sur de Veracruz, Karla Díaz Hermosilla, tras su actuación en el caso del periodista Rafael León, conocido como "Lafita", cuya detención y señalamiento por el delito de "terrorismo" provocaron una fuerte controversia a nivel nacional. La salida de la funcionaria hoy 7 de enero ocurre en medio de cuestionamientos al actuar de la Fiscalía en Coatzacoalcos.

La exfiscal había acusado al comunicador del delito de "terrorismo", una imputación que generó indignación entre organizaciones defensoras de derechos humanos y gremios periodísticos.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la salida de la funcionaria, quien ocupaba el cargo desde marzo de 2024; sin embargo, de manera preliminar se sabe que su lugar será ocupado por Braulio Salvador Conde Rivas.

¿De qué delitos fue vinculado el periodista Rafael "Lafita" León en Veracruz?

El caso del periodista veracruzano Rafael León Segovia, conocido como "Lafita", volvió a encender las alertas sobre la libertad de expresión en México, particularmente en Veracruz, entidad históricamente señalada por agresiones contra la prensa.

Aunque en días recientes fue retirado el delito de terrorismo, uno de los cargos más graves, el juez de control determinó vincularlo a proceso por otros delitos, por lo que enfrentará prisión domiciliaria durante un año, mientras continúan las investigaciones.

Durante la audiencia celebrada el 30 de diciembre en Coatzacoalcos, un juez determinó retirar el cargo de terrorismo contra el periodista Rafael León Segovia, luego de analizar los elementos presentados por la Fiscalía.

Sin embargo, "Lafita" fue vinculado a proceso por otros dos delitos: Encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.

Periodista Rafael "Lafita" León busca volver a trabajar mientras enfrenta prisión domiciliaria en Veracruz

Tras la audiencia, "Lafita" expresó su intención de retomar su labor periodística, aun cuando enfrenta un año de reclusión domiciliaria. El periodista Rafael León aseguró que el retiro del cargo de terrorismo no elimina el impacto que tuvo el proceso en su vida personal y profesional.

Además, señaló directamente a mandos de la Policía Ministerial, a funcionarios de la Fiscalía y a la entonces fiscal regional de la zona sur de Veracruz, Karla Díaz Hermosilla, así como a autoridades del Distrito de la Unidad Integral de Coatzacoalcos. En declaraciones públicas advirtió: “De lo que me pase, ellos creen que se olvidan que son servidores públicos”.

El comunicador también denunció presuntas agresiones y violaciones a sus derechos humanos durante su detención, hechos que hasta ahora no han sido esclarecidos.