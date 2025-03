La violencia cobra la vida de una niña en Chiapas: Perla, de 9 años, fue secuestrada y asesinada

La violencia imparable que azota a México de norte a sur volvió a golpear con crueldad en Chiapas. Esta vez, la víctima fue Perla Alison Velázquez Vázquez, una niña de tan solo 9 años, quien fue secuestrada y asesinada en el municipio de Mapastepec.

Una llamada devastadora

José Luis Velázquez, padre de Perla, se encuentra trabajando en Estados Unidos desde hace dos años para poder darle un mejor futuro a su familia. Sin embargo, el pasado 13 de marzo recibió una llamada devastadora desde Chiapas: su esposa le informó que su hija había sido secuestrada.

“Me marcó y me dice: ‘mira, mi amor, pasó esto’. Le pregunté: '¿qué pasó?’. Y me dice: ‘a la niña la secuestraron’”, relató José Luis entre lágrimas.

Los secuestradores exigieron un millón de pesos a la familia, una cifra imposible de reunir para ellos. Aun así, José Luis mantenía la esperanza de que su hija regresara con vida. “Yo tenía en mi corazón que mi niña estaba bien, sentía que mi niña iba a estar bien”, dijo.

Sin embargo, la madrugada del sábado pasado, la pesadilla se confirmó: el cuerpo sin vida de Perla fue encontrado en un camino de terracería cercano a su comunidad. Este lunes, en medio del dolor y la indignación, la pequeña fue sepultada por su familia y vecinos.

Detienen a presuntos secuestradores

Las autoridades informaron ese mismo día la detención de tres personas como presuntas responsables del secuestro y asesinato, entre ellas una mujer que también es habitante del municipio.

“Yo estaba trabajando lejos para darle lo mejor a mis niñas, y que me hagan esto… no lo creo, es muy duro lo que estoy pasando. Lo único que quiero es que los refundan” expresó José Luis, devastado.

El caso de Perla no es aislado. En Mapastepec, un adolescente de 15 años también se encuentra desaparecido desde el 15 de marzo, lo que evidencia una situación alarmante de inseguridad y violencia en la región.

La familia de Perla y la comunidad exigen justicia y piden a las autoridades detener a todos los involucrados y poner un alto a los secuestros que siguen arrebatando vidas inocentes en México.