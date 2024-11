Perla regresa viva a su casa tras haber sido “levantada” en Culiacán, Sinaloa

Perla Valenzuela Reyes, la joven de 19 años que había sido privada de la libertad por sujetos armados el sábado 23 de noviembre, en Culiacán, Sinaloa, fue localizada este martes sana y salva.

Confirmó lo anterior la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa , luego de que se desactivara la ficha del Protocolo Alba con la que se alertaba sobre su desaparición.

El lunes pasado su familia había ofrecido una rueda de prensa para pedir a sus captores que la liberaran y cerca de 24 horas después se anunció su localización.

Isabel Reyes, madre de Perla, comentó que su hija había ido a trabajar en un establecimiento en el Centro de la ciudad y cuando viajaba de regreso a casa, bajó del camión y hombres a bordo de un vehículo blanco se la llevaron.

Madre de Perla suplicaba que regresan a su hija

“Lo único que vengo a pedir a la gente es que me apoye en la búsqueda de ella, es algo muy feo esto, ella no se merece esto, nosotros no somos gente de mal, ella también trabaja, y yo no sé nada de ella”, había declarado la mamá de la joven antes de ser localizada.

Isabel, precisó que no había amenazas contra su hija y tampoco tenía novio por lo que desconocía qué motivó a que la privaran de la libertad.

“Ella no tenía problemas con nadie, era muy buena mi hija, no tenía amenazas”, insistió su mamá desesperada y previamente a ser hallada,

Finalmente, el organismo autónomo informó que, la joven ya está de vuelta en su hogar con su familia, sin embargo, al momento se desconoce si esta presentará la denuncia correspondiente ante el ministerio público tras su privación.

Confusión por desaparición de Perla

En medio de la incertidumbre, el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, declaró previo a la localización, que Perla ya había sido encontrada pero la información era falsa por lo que el funcionario tuvo que rectificar públicamente y disculparse con la familia.

Sin embargo, horas más tarde, la familia de joven confirmó que Perla ya está en su casa con su familia.