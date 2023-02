Permiso de construcción tarda hasta 2 años en México por tramitología

En México, la tramitología o el largo proceso para sacar un permiso de construcción en cualquier lugar del país es un freno para corrupción el desarrollo y una invitación a la a través de las mordidas.

En la Ciudad de México se pueden observar en varias calles que hay infinidad de construcciones con sellos de clausura en su fachada por carecer de permisos de construcción.

Tramitología en México es una invitación a la corrupción

Como el caso de Daniel Ramírez quien padece la tramitología y la burocracia para sacar un permiso de construcción.

“Acudía con mis papeles ya terminados, me volvían a sacar que faltaba otro, faltaba otro, entonces fue complicadísimo, desgraciadamente no puedo decir que el gobierno de la Ciudad de México me ayudó, me ponía traba tras traba, llegaba con mis papeles y nuevamente que me faltaba algo”, contó.

Los largos trámites para sacar un permiso de construcción causaron que Daniel dejara la vía legal.

“Era complicadísimo y vulgarmente como se dice, al final tuve que decir: ¿Cuánto quiere? Tuve que dar una mordida para completar mis requisitos”, confesó.

Trámites para permisos de construcción llegan a 300

Según estudios del Colegio de Arquitectos de México y la Cámara Mexicana de la Industria de Construcción, los trámites que se realizan para construir una casa pueden llegar hasta los 300 entre uso de suelo, permisos de construcción, contratos de luz, agua, estudios de impacto de suelo e impacto ambiental, permisos de alcaldía, entre otros.

Pero si se busca construir en condominios, la tramitología se multiplica para quien busca un permiso de construcción.

Además de la tramitología, las personas se enfrentan a los costos que tienen que sufragar para obtener un permiso de construcción, pues se estima que el 8% del costo total de cada construcción se destina a los trámites. Es decir, por cada millón de pesos, 80 mil se destinan a la tramitología.

Los precios y los tiempos para obtener un permiso de construcción ocasiona que se incurra en irregularidades y en la corrupción.

“El desarrollo y la cobertura de necesidades no conoce de tiempos, conoce de necesidades, de soluciones y acaba tristemente en algunos casos convirtiéndose en corrupción”, opinó Honorato Carrasco, quien es académico en la UNAM.

¿Cuánto se tarda en salir un permiso de obra?

De acuerdo con la empresa Softec, empresa de consultoría inmobiliaria, en países como Perú, Chile y Ecuador, los trámites para construir un inmueble hasta su final se resuelven entre cuatro y seis meses.

Mientras que en México, las mismas gestiones pueden tardar hasta dos años, lo que ha provocado que desde el 2018 el número de proyectos nuevos decaiga.

Lo que debería preocupar a todos pues de acuerdo con cifras de este grupo, la Ciudad de México (CDMX) requiere unas 65 mil viviendas al año para satisfacer la demanda de su población, mientras que actualmente se construyen entre 10 mil y 15 mil viviendas al año, lo que deja un déficit enorme que cada año crece.

Terminar con la tramitología y la sobrerregulación es una demanda de los constructores, expertos del ramo y sobre todo de los ciudadanos para poder así construir las viviendas que el crecimiento de la población demanda año con año.

La industria de la construcción reactiva al menos siete industrias colaterales y es una de las principales fuentes de empleo de todos los niveles en cualquier nación. Tan solo en México en 2022 la construcción representó alrededor del 7% del PIB nacional.