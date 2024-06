Perrita “Zafiro” fue atacada con un machete en Edomex y presunto agresor es detenido

Un caso de maltrato animal se registró en el Estado de México, donde una perra llamada “Zafiro” resultó lesionada al ser agredida con un machete y el presunto responsable fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El probable agresor fue identificado como Juan José “N”, quien fue señalado por su probable intervención en el delito de maltrato animal, ya que habría atacado con machete a la perra, ocasionándole lesiones.

Agresor fue captado caminando con el machete en la mano

La agresión a la perra “Zafiro” ocurrió el pasado 6 de mayo en la colonia San Jerónimo, Cuatro Vientos, en el municipio de Ixtapaluca. Entre las diligencias realizadas por la Fiscalía fueron revisadas grabaciones de cámaras de seguridad, en donde se observó a un individuo caminar con el machete en la mano después de haber lesionado al animal.

Fue entonces que el Agente del Ministerio Público solicitó a la Autoridad Judicial librar orden de aprehensión en contra de Juan José “N” identificado como el probable agresor, mandamiento judicial que fue otorgado y cumplimentado por elementos de la Policía de Investigación.

El detenido fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Chalco, a disposición del Órgano Jurisdiccional, quien determinará su situación legal.

¿Dónde denunciar maltrato animal en Edomex?

En el Estado de México puedes denunciar algún caso de maltrato animal contactando a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (PROPAEM), y a través de etas puedes reportar casos donde haya animales mal alimentados, deshidratados, con lesiones, viviendo en espacios no adecuados y golpeados.

Para hacer una denuncia por maltrato animal puedes marcar al (722) 21 35456 extensión 1 y (722) 2120738 extensión 1, así como a través del sitio web https://tramitesyservicios.edomex.gob.mx/dencma

Esta es la pena para quien comete maltrato animal en Edomex

El Artículo 235 Bis del Código Penal del Estado de México señala que comete el delito de maltrato animal, la persona cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa.

Esta pena también se aplicará a quien abandone a cualquier animal de tal manera que quede expuesto a riesgos que amenacen su integridad, la de otros animales o de las personas.

Y también para quien realice actos eróticos sexuales a un animal o le introduzca por vía vaginal o rectal el miembro viril, cualquier parte del cuerpo, objeto o instrumento, se le impondrá una pena de seis meses a cuatro años de prisión y de cincuenta a ciento cincuenta días multa.

El Código puntualiza que la pena se incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea fotografiado, videograbado y/o difundido.