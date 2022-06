Niño deja a su perrito Simón en albergue y le manda cartas

Estado de México.- Fue hace dos años cuando el perrito Simón llegó al refugio con una cobija y su peluche favorito. Andrés, de 12 años, lo dejó en un caja, con su peluche favorito y una carta que enterneció a los internautas.

Decía lo siguiente: “Te dejo a Simón. Es mi perro, no quiero que mi papá le pegue. Llora mucho porque no hay comida. Te dejo mis ahorros para sus tortillas. No le peguen porque mi papá le pega mucho. Simón come mucho”.

Pero la historia no quedó ahí, pues agregó: “Entre mi mami y yo decidimos dejarlo en manos de ustedes a escondidas de mi papá porque pensaba venderlo”. El niño también hizo una petición muy clara, pidió que no dieran en adopción a Simón, pues cuando creciera volvería por su mejor amigo de cuatro patas.

Andrés nunca dejó a Simón solo, siguió escribiéndole cartas

Simón ya es un perro adulto y a pesar de ser un perro grande, fuerte y travieso sigue viviendo en el refugio.

Y es que la carta con la que Andrés lo dejó conmovió a los responsables del refugio, por lo que decidieron cumplir su promesa y no darlo en adopción. La única manera en que podrían buscarle un hogar, sería uno donde permitan al niño ver a su mejor amigo.

Sin embargo, el pequeño Andrés nunca dejó a su perrito solo, pues continuó enviando cartas al refugio Albergue Pergatuzoo, y al enterarse que había ido al veterinario, le dedicó las siguientes palabras: “Hola Simón, no puedo verte por el Covid-19, mi papá no me deja salir. Te mando tu comida y tres pesos. Mi papá no tiene trabajo. Pórtate bien, te extraño”.

La difusión de la historia del perrito Simón le ha sumado seguidores y ahora hasta comparte los donativos con los demás animales necesitados del refugio.

Simón y Andrés ya son todas una celebridades. Y aunque no viven juntos han protagonizado los más enternecedores reencuentros cuando se ven en el refugio.