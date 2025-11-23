¿El fin de la guerra? Estados Unidos y Ucrania logran “progreso tremendo” en el plan de paz con Rusia
Estados Unidos anunció un “progreso tremendo” tras conversaciones con funcionarios ucranianos sobre el plan de paz entre Rusia y Ucrania.
Este domingo, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con funcionarios ucranianos para establecer los puntos del plan de paz entre Rusia y Ucrania.
El encuentro se llevó a cabo en Ginebra, Suiza y fue descrito por Marco Rubio, como la sesión "más productiva y significativa" de todo el proceso de paz hasta la fecha. El objetivo central de la reunión era estrechar las diferencias en torno al marco de 28 puntos inicialmente delineado por la Casa Blanca para poner fin al conflicto.
Rubio expresó un gran optimismo, subrayando que el compromiso de Ucrania permitió avanzar de manera sustancial.
El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, compartió este sentimiento en un mensaje grabado, calificando los resultados de "sustantivos" y reconociendo que el equipo de Trump parece estar atento a las preocupaciones de Kiev.
The peace proposal was authored by the U.S.— Marco Rubio (@marcorubio) November 23, 2025
It is offered as a strong framework for ongoing negotiations
It is based on input from the Russian side. But it is also based on previous and ongoing input from Ukraine. https://t.co/JWbAQ04kcw
Trump, molesto con Ucrania
La atmósfera de las negociaciones se vio tensada por los comentarios públicos del presidente Donald Trump. El mandatario afirmó que los líderes ucranianos habían mostrado una "gratitud nula" por los esfuerzos de su administración para mediar en la guerra con Rusia.
Rubio trabajó para mitigar el impacto de estas críticas, asegurando que las tensiones habían sido resueltas y que el presidente estaba "satisfecho" con los avances diplomáticos. Zelensky, por su parte, pidió unidad en el mensaje público de su gobierno.
"I feel very optimistic that we can get something done here because we made a tremendous amount of progress today."— Sky News (@SkyNews) November 23, 2025
US Secretary of State Marco Rubio gives an update following peace plan talks with Ukraine in Geneva. https://t.co/pll0PegOwr
📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/nduDp6KB0o
En qué consiste el plan de paz entre Rusia y Ucrania
El plan de paz inicial, un borrador de 28 puntos, fue duramente criticado por ser presuntamente demasiado indulgente con los intereses rusos.
El secretario Rubio aclaró que el documento no es estático, sino una "propuesta viva" que ha evolucionado gracias a las aportaciones de todas las partes.
Los términos han sido modificados, y la prioridad clave es establecer garantías de seguridad para Ucrania que prevengan futuras invasiones. Los puntos pendientes son vistos como pequeños detalles que pueden ser resueltos rápidamente.
White House Press Secretary Karoline Leavitt said special envoy Steve Witkoff and Secretary of State Marco Rubio have been working on a plan quietly for the last month to end the war in Ukraine https://t.co/Vg0jFrYPee pic.twitter.com/JYe0t5acr7— Reuters (@Reuters) November 21, 2025
Cuándo es la fecha límite para el plan de paz entre Rusia y Ucrania
Respecto a la fecha límite que Trump había fijado para este jueves, Rubio indicó que es flexible. El énfasis está puesto en alcanzar el acuerdo lo antes posible, más que en un día específico. "Queremos que sea pronto, porque la gente va a morir," argumentó Rubio.
El principal desafío sigue siendo conseguir que Rusia apruebe los términos negociados en Ginebra.
