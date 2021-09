VIDEO: Perro muerde trompo de carne y la taquería no hace nada

En redes sociales se volvió viral un video en el que se ve a un perro de la calle darle una mordida a un trompo de carne al pastor, sin que los empleados de la taquería se preocuparan por lo que había pasado.

Las imágenes causaron indignación entre los internautas, quienes reprocharon el incidente ocurrido en una taquería llamada “El Padrino” en Santa Cruz, Xoxocotlán, Oaxaca.

En el material audiovisual se ve el momento en el que perro aprovechó la distracción de los trabajadores, para acercarse al trompo de carne y darle unos cuantos lengüetazos, hasta que una joven se da cuenta y solo sale a espantar al lomito.

Pero en ningún momento tuvo la intención de quitar el pedazo de carne que el perro mordió. Segundos más tarde, un hombre se acerca, quita el trompo de la base y lo mete a la cocina de la taquería, pero no se alcanza a ver si quitaron el pedazo de carne o no.

En Xoxocotlán captaron en video a un perro que da mordida a un trompo de tacos; posterior a esto salió una encargada a espantar al can, sin embargo, no hizo nada por quitar la parte mordida.

Oaxaca.

Haber quien ubica la taqueria 😱 pic.twitter.com/Z3m7Mg8nza — Ciͥrͬcͨoͦ, mͫaͣrͬoͦmͫaͣ y tͭeͤaͣtͭrͬoͦ (@criatura82) September 4, 2021

Internautas reprochan que no limpiaran la carne que mordió el perro

En redes sociales, varios internautas se mostraron molestos por el video, señalando que en ningún momento se ve que la mujer quitara el pedazo contaminado por el perro.

Incluso, algunos consideran que al quitar el trompo de carne al pastor solo fue para aparentar y que realmente servirían el pedazo a los comensales.

“¿Y así sirvió los tacos?”; “Digan dónde es pa no ir, guácala”; “No se le ven intenciones de quitar la carne contaminada, eh”, son algunos de los comentarios que los internautas publicaron en el video viral.

Algunos otros se tomaron el video con gracias y hasta hicieron chistes sobre lo que había pasado. “Menos mal no son tacos de perro, digo por aquello que dicen que perro no come perro”, “Era su compañera, por eso la estaba besando”,"Creo no estaban chidos los tacos porque el peludito sólo le dio la mordida y no hizo el intento por regresar”, también escribieron.

