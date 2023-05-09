Perro policía encuentra droga en supuestas bolsas de sangre

Un perro policía se convirtió en un héroe en el Aeropuerto Internacional José María Córdova de Rionegro, en Colombia, tras descubrir un paquete de drogas como cocaína, el cual estaba escondido en un líquido rojo dentro de bolsas de sangre.

Las autoridades colombianas detallaron que el perro policía olfateó los paquetes y comenzaron a ladrar, por lo que se tomó la decisión de revisarlos, al abrirlos encontraron mil 629 gramos de clorhidrato de cocaína.

La droga estaba escondida dentro de bolsas que llevaban etiquetas que decían que eran muestras de sangre biológica, los paquetes tenían como destino Amsterdam, Países Bajos, según el informe policial.

“Con la ayuda de nuestra bioasesora canina, Dulce, identificamos esta sustancia estupefaciente que tenía como destino Amsterdam en los Países Bajos. Las organizaciones multicriminales utilizan diferentes formas de encubrimiento para enviar cocaína a destinos internacionales”.

|Reuters

Las insólitas maneras en que han querido traficar droga en Colombia

Colombia es una de los principales productores de cocaína en el mundo, a pesar de la lucha de su gobierno contra el narcotráfico; también uno de los países que más creatividad tiene a la hora de buscar las maneras de trasladar la droga, aunque en muchas ocasiones sin éxito.

Droga en plátanos

La policía antinarcóticos incautó 700 kilos de droga que iba a ser transportada en frutas como plátanos, con destino a Bélgica. Las autoridades se dieron cuenta que algo no estaba bien, cuando las puertas del cargamento no cerraban, a pesar de que estaban dentro del peso.

Al revisar encontraron que dentro de los plátanos había un polvo blanco, abrieron todo el cargamento y hallaron varios kilos de cocaína.

Narcopelucas

En el aeropuerto de Colombia fueron detenidas dos mujeres que intentaban traficar casi dos kilos de droga, la cual estaba escondida entres sus extensiones de cabello. El destino de las narcopelucas era Madrid, España.

